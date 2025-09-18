美評台灣18個月可建置遊蕩彈藥供應鏈 南韓24個月

快訊

中央社／ 台北18日電
國防展將登場，國家中山科學研究院展出多項自研軍備，其中「低成本自主巡弋飛彈（遊蕩彈藥）」為中科院與美商Anduril共同研發，具備低成本、可大規模生產，且可編隊群攻的特性。中央社
中科院與美商Anduril共同合作低成本遊蕩彈藥。副院長簡定華今天說明，Anduril評估韓國完成供應鏈建置時程為24個月，但依台灣能量卻可在18個月內完成，並且將單枚成本壓在低成本的新台幣650萬元。

台灣國際航太暨國防工業展今天在南港展覽館登場，國家中山科學研究院下午與Anduril、Airshare、Leonardo DRS、AeroVironment、MARTAC、Northrop Grumman等國際大廠，共同簽署合約及MOU，強化雙邊合作，並以在地生產為目標。

Anduril此次與國防部合作，在國防部所屬國防館無人載區專區展出低成本自主巡弋飛彈（遊蕩彈藥）（Low-Cost Autonomous Cruise Missile）、水下自主無人多功能載具（Dive-LD）及水下自主水雷（Underwater autonomous mobile mine）。

上述三項軍備，目前正在合作的項目為低成本遊蕩彈藥，具低成本、可大規模生產，且可編隊群攻特性，此款飛彈的空射版本，目前正由美國空軍實施第三階段測評，期望透過台美合作能在台灣生產陸射版本，並藉由更換尋標器，兼具「以陸制陸及制海」的戰力，此案仍在科研程序。

中科院長李世強中將昨天提及，合作生產目的在於壓低成本，因此盼18個月內建置在台供應鏈，將單枚價格壓在650萬元內，「如果超過650萬元，代表任務失敗」。

至於18個月的依據，中科院副院長簡定華下午在國防展進一步說明，Anduril已評估亞洲三個國家，包括台灣、韓國及日本，並且評定中科院能量及國內產能，認為台灣能在18個月內達標，韓國則是24個月。

簡定華指出，若以中科院生產能力、人員能量及成本估算，盼未來合作後共同研發、生產，認為單枚650萬元以下才是低成本。

中科院下午也與Anduril簽署水下自主無人多功能載具（Dive-LD）及水下自主水雷（Underwaterautonomous mobile mine）（又稱Copperhead銅斑蛇自主水雷）採購合約。

其中Dive-LD為國內首次導入水下自主導航無人載具，具備最長10天的水下偵蒐能力，可執行海床地形測繪、環境監測、水下基礎設施（例如海底電纜）巡檢、走私防治等任務。

中科院說明，水下自主無人多功能載具部分，可採模組化設計整合各項裝備籌載或搭載多組感測器，執行各種任務；規格長5.8公尺、寬1.2公尺、淨重2720公斤、速度2至7節、續航力10天、最大潛深6000公尺。

水下自主式水雷部分，速度大於30節，可擔任反泊地及反潛作戰任務，具備自主航行與智慧決策功能，可辨識及追擊來犯的目標，該系統整合先進自主水下載具，介於水雷、魚雷的新式武器，搭配岸置機動反艦飛彈、攻擊無人載具等武器，可組成重層海上打擊戰力，打擊泊地換乘或航行敵船艦，封鎖敵航道，迫敵改變戰略戰術，不論在戰略及戰術上均具備高度運用彈性。

