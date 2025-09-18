參觀航太國防展 顧立雄：特別預算項目仍在規劃中

快訊

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部長顧立雄（前左二）、立法院副院長江啟臣（前左一）等官員，參觀2025台北航太暨國防工業展。圖/讀者提供
國防部長顧立雄（前左二）、立法院副院長江啟臣（前左一）等官員，參觀2025台北航太暨國防工業展。圖/讀者提供

2025年台北航太暨國防工業展今天起到20日在南港展覽館登場，國防部顧立雄、立法院副院長江啟臣等官員今天也前往參觀。顧立雄表示，展覽內容聚焦韌性、自主與創新，台灣一定要建構國防自主的能量，同時追求創新。對於最新的不對稱作戰特別預算是否納入無人機？顧立雄說，條例還在行政院審議，預算項目還在規劃中。

顧立雄上午與立法院副院長江啟臣、外貿協會董事長黃志芳一起參觀國防展，除了前往國防館，聽取官兵報告國防自主研發成果之外，也陸續走訪美國館、捷克館、亞洲無人機AI創新應用研發中心、航太公會等展區。

顧立雄在AIT代理處長梁凱雯陪同下到美國館，對於台美國防工業合作的前景，顧立雄表示，台美軍事交流一向頻繁，對厚植台灣國防自主能量，讓台灣具有韌性作戰能力有共識，所以後續的台美國防工業合作會逐步堅實國防能量的精進，在相關合作、技術合作或是落地生產方面，都會進一步探討。

對於國安會諮詢委員黃重諺表示，台灣提高國防投資，會聚焦更智慧化的國防系統，包括AI人工智慧戰場管理、反制無人機等。顧立雄說，AI在輔助國防的決策系統上，一定會扮演重要的角色，國防部會加速發展引進AI，透過AI輔助，不管從偵攻一體的指管系統，或是情報的輔助結合系統等，都會對國軍戰力有相當大的助益。

媒體追問，國防部新提出的不對稱作戰特別預算是否納入無人機採購？顧立雄重申，特別預算的條例，現在送行政院審議，預算項目要等條例通過後，才會提出，現在都還在規劃中。

美國 國防部 顧立雄

