國軍戰備影像露餡 專家：作戰想定仍是十幾年前解放軍舊編制
國軍部隊的共軍情報資料是否落後十多年？民間共軍影像情報專家溫約瑟從國軍今年春節戰備的影像中發現，國軍至今仍將共軍軍改前的編裝組織，做為情報研判依據。溫約瑟直言，若我軍作戰想定仍以十幾年前的解放軍編制為判斷，那是不行的。
溫約瑟今天在社群軟體貼文指出，軍聞社在今年1月3日拍攝的「114年陸軍春節加強戰備」影像顯示：
在解放軍軍改已十多年後的今日，國軍裝甲542旅作戰想定仍在使用「摩（裝）步團編制判斷表」，這是解放軍陸軍軍改前的編制。
溫約瑟坦言，他幾乎沒有發布過國軍相關的影像分析，破例一次，畢竟若我軍作戰想定仍以十幾年前的解放軍編制為判斷，那是不行的。
軍聞社的照片顯示，我陸軍部隊正在指揮所中召開作戰會議，背景圖板中，包含一幅共軍的摩(裝)步團組織編裝表。
溫約瑟受訪時分析，除了圖板標題外，組織表中仍呈現共軍摩步團軍改前的「三三制」編制，即一個團轄三個營。不過在共軍改編為合成旅/營後，已改為一個合成旅轄四個合成營，組織編裝已有相當差異。
