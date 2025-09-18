快訊

無人機殺手 中科院外購纏繞螺旋槳的「彩帶」火箭彈

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
中科院向加拿大採購一款彩帶火箭彈，將用在研發中的無人機硬殺攔截系統。台北航太展今天展出這款火箭彈實品。圖/中科院提供
中科院加拿大採購一款彩帶火箭彈，將用在研發中的無人機硬殺攔截系統。台北航太展今天展出這款火箭彈實品。

中科院今日指出，此次於台北航展與加拿大AirShare公司簽訂OVERWATCH INTERCEPTOR系統整合協議，將針對中科院反制無人機系統（Counter-Unmanned Aerial System）結合雙方技術優勢，導入該公司具備降落傘功能的低成本彩帶式火箭彈系統現有硬殺攔截手段。

中科院表示，透過火箭精準施放彩帶絲纏繞無人機螺旋槳，再搭配降落傘功能使無人機緩降，造成敵方無人機失去飛行能力，提升反制無人機系統攔截打擊作為，以最經濟方式保護國軍部隊及關鍵重要設施安全。

火箭 中科院 加拿大

