國際合作升級 中科院將與6家軍工大廠簽署合約

國防展今天登場，中科院將與Anduril、Airshare、Leonardo DRS、AeroVironment、MARTAC、Northrop Grumman等6家國際廠商簽署合約，項目包括M60A3戰車升級、無人載具、整合戰鬥指揮系統（IBCS）等。

2年一度的台灣國際航太暨國防工業展今天至20日在台北南港展覽館登場，主題為「先進國防、永續飛行、韌性供應鏈、無人未來」，共14國、逾400家廠商參展，規模為歷年來最大。

國家中山科學研究院此次亦在國防館（陸海空軍、國防大學、軍備局、中科院）展出多項新式裝備，包括與美商Anduril共同研發的低成本自主巡弋飛彈（遊蕩彈藥）、共四型的勁蜂無人機、快奇無人艇、銳鳶二型無人機、強弓（天弓四型）飛彈系統等，展現國防自主能量。

值得注意的是，中科院長李世強及轄下單位下午將與6家國際廠商簽署合約及MOU，分別為Anduril、Airshare、Leonardo DRS、AeroVironment、MARTAC、Northrop Grumman。

Anduril部分，除了上述已在合作的低成本自主巡弋飛彈（遊蕩彈藥）外，則與中科院神龍計劃小組合作，研發Anduril的「水下自主無人多功能載具」（Dive-LD），此為國內首次導入水下自主導航無人載具，具備最長10天的水下偵蒐能力，可執行海床地形測繪、環境監測、水下基礎設施巡檢、走私防治等任務。

Airshare部分，則與中科院電子所合作，項目為Interceptor UX彩帶式火箭彈，以及雷達、光電系統及干擾器等效能提升。目的是整合彩帶式火箭彈，導入現有硬殺攔截手段，以最經濟方式消除無人機威脅，保護打擊部隊及重要設施安全。

Leonardo DRS部分，則與中科院材電所合作，項目為M60A3戰車「射、砲控及觀瞄系統」的升級套件銷售，以達到中科院產製、DRS銷售的目標。

Aero Vironment部分，則與中科院航空所合作，項目為軍民通用無人機系統，未來合作模式採「技術互補與優勢整合方式」共同開發無人機，雙方規劃建立長期合作機制，包括技術移轉及後勤維保能量籌建，應用於海巡署Jump-20X之野戰級後維、海軍偵蒐型無人機。

MARTAC部分，則與中科院神龍計劃小組合作，項目為無人艇，合作發展AI人工智慧目標辨識與追蹤、自主攔截、防護屏障部署、多艇協同、海面物體避障、動能攔截及自主戰術決策等技術。

Northrop Grumman部分，則與中科院軍通中心合作，項目為「整體作戰指揮系統（IBCS）」，將共同評估及推動中科院防飛彈與美製飛彈在IBCS架構下整合的可行性及未來方向。

