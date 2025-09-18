台船：海鯤9月不可能完成所有測試

國造潛艦海鯤艦預定九月底要完成海測，但至今未展開潛航測試。台船總經理蔡坤宗昨坦言「九月不可能完成所有測試」；尤其浮航、潛航等，一定要符合安全條件才會執行下一階段測試。台船表示，合約要求十一月交艦，一切依合約，會盡力達成條件加速交艦準備。

海軍司令部參謀長邱俊榮中將昨回應表示，海軍對台船的說法「感覺是一致的」，予以尊重；之後會與台船共同依照合約，如質、安全地完成測試與交艦。

台船新任董事長陳政宏表示，第一次建造的全新艦艇，在建造過程一定有之前沒設想到的問題，這段時間都在改善與調整，時程上當然盡量趕，但仍要按部就班；後續還要進行「符合潛航條件的浮航」，才會進行潛航測試，最後要射擊操雷。

兩年一度的台北航太及國防產業展今天登場，陳政宏表示，台船的「奮進魔鬼魚號」經放大、修改構型，除軍用功能外，將可再開發海上救難、消防等領域。

