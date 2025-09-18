強弓飛彈國防展首度亮相 中科院證實量產

國防部證實，已向行政院提出「不對稱作戰及作戰韌性特別條例草案」。軍方人士透露，上兆元「不對稱特別預算」的重點項目之一，是要整合現行各種防空飛彈系統，打造「台版金穹防空網」，並計畫採購新的愛國者飛彈營、搭配新式愛國者飛彈所用的LTAMDS雷達，以及ＩＢＣＳ「整合戰鬥指揮系統」。

另一方面，中科院在今天揭幕的「二○二五台北航太暨國防工業展」中，首度公開代號「強弓計畫」的天弓四型反飛彈系統及主動電子掃描雷達原型車，中科院院長李世強中將證實「強弓飛彈」已經開始量產。

中科院院長李世強昨證實「強弓飛彈」已開始量產，今天揭幕的「二○二五台北航太暨國防工業展」也首度公開強弓飛彈（圖）及雷達原型車。記者季相儒／攝影

對於打造自主反飛彈防禦體系，李世強指出，飛彈防禦和整體防空，不會只靠單獨一型飛彈，強弓是設定在七十公里空層可進行攔截，再往下的高度會有其他彈種武器，去針對各種不同威脅目標進行攔截。

李世強並證實，中科院將和美國、加拿大的六家廠商簽訂兩份合約、四份合作備忘錄，據本報掌握，中科院將與美商「諾斯洛普．格魯曼」公司簽署軍購與國造防空飛彈系統整合方案合作開發。顯示中科院對於整合防空飛彈指管系統，展現高度企圖心。

民進黨立委王定宇日前表示，新版特別預算的目標，是快速建構台灣不對稱作戰能力與完整防衛體系，打造台版「金穹」（Golden Dome，是美國一項計畫中的多層導彈防禦系統），以整合所有防空體系，提升整體防禦效率。無獨有偶，本月初的一場研討會上，台灣智庫諮詢委員高志榮也曾建議，我方有必要爭取加入美方建構中的金穹飛彈防禦系統。

據指出，我國現行的美製愛國者飛彈系統丶國造天弓飛彈系統，加上已採購的NASAMS國家防空飛彈系統，以及陸軍軍團級野戰防空武器，各有各的雷達車及指揮管制單位，難以有一套整合指揮管制系統。

目前美國已在新的愛國者飛彈營中完成ＩＢＣＳ「整合戰鬥指揮系統」，其開放式架構具備「即插即戰」功能，可以整合美製及他國製造的飛彈系統，也將成為我方爭取目標。

本報日前披露，空軍防空暨飛彈指揮部將增編一個以愛國者三型增程型飛彈為主的愛國者飛彈營，並優先添購九個連的NASAMS。專家提醒，空軍新採購的增程型愛三飛彈，如果沒有加選ＩＢＣＳ整合戰場指管系統功能，二○三○年恐將面臨美軍不支援，出現嚴重消失商源問題。

