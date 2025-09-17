台美合作打造遊蕩彈藥 中科院盼18個月內建置供應鏈

國防展將登場，值得注意的是，中科院與美商Anduril共同研發，具低成本、可大規模生產的「低成本自主巡弋飛彈（遊蕩彈藥）」陸射版本，並藉更換尋標器，完備以陸制陸及制海戰力，目前此案仍在科研階段。

中科院長李世強今天在展前記者會提及，合作生產目的在於壓低成本，因此盼18個月內建置在台供應鏈，將單枚價格壓在新台幣650萬元內。

兩年一度的台灣國際航太暨國防工業展明天至20日在台北南港展覽館登場，這次主題為「先進國防、永續飛行、韌性供應鏈、無人未來」，共14國、逾400家廠商參展，規模為歷年來最大；國防部下午邀請媒體「搶先看」所屬國防館（陸海空軍、國防大學、中科院、軍備局、人才招募中心等）。

國家中山科學研究院展出多項自研軍備，值得注意的是，其中一款名為「低成本自主巡弋飛彈（遊蕩彈藥）」（Low-Cost Autonomous Cruise Missile），為中科院與美商Anduril共同研發，具備低成本、可大規模生產，且可編隊群攻的特性，顯示台美將合作生產軍備。

中科院雄風計畫副主持人王定國說明，此款飛彈的空射版本，目前正由美國空軍實施第三階段測評，中科院看到特性後與Anduril合作，希望透過台美合作，讓這套系統於台灣在地生產「陸射版本」，並藉由更換尋標器，兼具「以陸制陸及制海」的戰力，目前此案仍在科研程序，希望未來在完成後的2年內小批量生產，後續再實施大規模生產。

王定國提到，這項武器具備低成本的特性，能做到網格化作戰並滿足軍種需求；本身也採模組化生產，容易建立產線，也從俄烏戰爭中發現，足夠的相關軍備有助於國軍發揚戰力，建立起堅實國防。

中科院解說人員說明，「低成本自主巡弋飛彈」提供智慧且靈活的任務系統，彈群間可互相通聯交換目標資訊協同作戰，運用機動車輛運載至任務位置發射，能快速有效率部署，對船艦目標進行任務殺傷或群攻、干擾，具備區域制海能力。

中科院提到，考量大規模生產需求，機體運用摺疊控制翼、中翼等，以高度模組化及易製性零組件設計，具有低成本大規機生產優勢。

此外，中科院也在無人載具區展出Anduril的「水下自主無人多功能載具」（Dive-LD）及水下自主式水雷（Underwater autonomous mobile mine），是否代表除了低成本自主巡弋飛彈外，台美雙方還有進一步的合作案，值得關注。

水下自主無人多功能載具部分，可採模組化設計整合各項裝備籌載或搭載多組感測器，執行各種任務；規格長5.8公尺、寬1.2公尺、淨重2720公斤、速度2至7節、續航力10天、最大潛深6000公尺。

水下自主式水雷部分，速度大於30節。可擔任反泊地及反潛作戰阻柵任務，具備自主航行與智慧決策功能，可辨識及追擊來犯的目標，該系統整合先進自主水下載具，介於水雷、魚雷的新式武器，搭配岸置機動反艦飛彈、攻擊無人載具等武器，可組成重層海上打擊戰力，打擊泊地換乘或航行敵船艦，封鎖敵航道，迫敵改變戰略戰術，不論在戰略及戰術上均具備高度運用彈性。

商品推薦