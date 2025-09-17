影／台北航太國防展明開幕 M1A2T、海馬士、強弓飛彈等超吸睛

2025年台北國際航太暨國防工業展將於9月18日至20日在南港展覽館盛大展開。本次展覽由中華民國對外貿易發展協會主辦，匯聚國內外航太與國防產業廠商，展現台灣在國防科技與自主研發的最新成果。

落實政府「國防自主」及「和平四大支柱行動方案」政策，國防部以「韌性國防、厚植國力」為主軸，整合陸海空軍、國防大學、軍備局、中山科學研究院等7個單位，設置國防專館，展出多達51項新式武器裝備與科技成果。

展區規劃包含「聯合作戰武器裝備」、「無人載具」、「軍民通用科技」及「國軍人才招募」四大區域，透過實體展示、模型、圖表與多媒體互動，讓參觀民眾深刻了解國軍的韌性與現代化武力。

聯合作戰武器展區將呈現包括「M1A2T戰車」、「海馬士多管火箭發射系統」等20項新式裝備，展現多域拒止與持久戰力。

無人載具展區，整合無人機產業技術能量，採軍用商規在地化生產，並與國內外軍工產業合作，展出空中、地面及水下計「勁蜂Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ及Ⅳ型攻擊無人機」、「電動無人自駕戰術車」、「小型快速無人艇」、「水下自主無人多功能載具」等19項實體無人載具及「彈簧刀300、ALTIUS 600M無人機」模型，持續建構不對稱戰力優勢，帶動無人機產業全面升級；科技展區展示高透光電磁脈衝屏蔽舷窗、智慧通信等關鍵技術，促進產學研合作，推動國防科技自主化；人才招募區則運用互動體驗，吸引優秀青年加入國軍與國防科研行列。

本次展覽旨在不僅展現國防建設成果，更藉由智慧互動與親身體驗，提升全民國防意識與認同感。預計吸引大量民眾踴躍參與，見證台灣堅實的防衛能量與國軍的精進成就。 強弓飛彈與發射架。記者季相儒／攝影 空軍展出勇鷹高教機模擬器。記者季相儒／攝影 無人載具展區展出台美合作的「低成本自主巡弋飛彈」。記者季相儒／攝影 無人載具展區展出「水下自主式水雷」。記者季相儒／攝影 無人載具展區展出「快奇攻擊無人艇」。記者季相儒／攝影 塔江艦操船模擬器。記者季相儒／攝影 M1A2T戰車為首次展出。記者季相儒／攝影 無人載具展區展出「勁蜂Ⅳ型攻擊無人機」。記者季相儒／攝影

商品推薦