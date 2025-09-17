台北航太國防展明揭幕 中科院證實：「強弓系統」已展開量產

2025年台北國際航太暨國防展明天起3天在台北南港展覽館舉行，國防部今年出動剛來台的M1A2T「地表最強戰車」、海馬士多管火箭、105公厘輪型戰車等多項武器，近年國內外合作及發展重心的各型無人機也是重點項目；中科院也首度公開強弓反飛彈系統，並證實強弓系統已開始量產。

國防部表示，本屆的國防館規畫「聯合作戰武器裝備」、「無人載具」、「軍民通用科技」及「國軍人才招募」等4展區，總計展出51項新式武器裝備。

其中「聯合作戰武器裝備展區」展出「M1A2T戰車」、「海馬士多管火箭發射系統」等20項新式實體裝備及「AJT型機」、「輕型巡防艦」等8項模型，具體呈現「多域拒止、韌性防衛」能量與穩定持久戰力。

「無人載具展區」則根據俄烏戰爭無人機運用經驗，本部整合無人機產業技術能量，採軍用商規在地化生產，並與國內外軍工產業合作，展出空中、地面及水下計「勁蜂Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ及Ⅳ型攻擊無人機」、「電動無人自駕戰術車」、「小型快速無人艇」、「水下自主無人多功能載具」等19項實體無人載具及「彈簧刀300、ALTIUS 600M無人機」模型。

近日最受矚目是中科院展出代號「強弓計畫」的天弓四型反飛彈系統及相位陣列雷達。中科院院長李世強證實：「中科院展出強弓飛彈，就是已經開始量產」，對於打造自主反飛彈防禦體系，李世強指出，飛彈防禦和整體防空及反飛彈，不會只靠單獨一型飛彈，強弓是設定在70公里空層可進行攔截，再往下的高度會有其他彈種武器去針對各種不同威脅目標進行攔截。

中科院方面表示，強弓與現有弓三的作戰方式不同，強弓針對反飛彈，弓三可攻擊巡弋飛彈和高性能戰機，尤其針對中共的變軌式飛彈，在大氣層變軌前便可運用強弓發動攔截。

另一方面，中科院也公開與美方合作的美商ANDURIL Industries透過技術轉移，合作生產的低成本自主巡弋飛彈，展現與美方合作開發彈種的企圖心。李世強說，中科院在這次展會將和美國、加拿大的六家廠商簽訂兩份合約、四份合作備忘錄，這樣合作只會更多、更熱絡。李世強指出，關於低成本自主巡弋飛彈，我方把它當成遊蕩彈藥，希望將成本壓到單枚價格650萬元的低價，並且以18個月時間在台灣建立供應鏈，之後將展開量產。

中科院同時也公開垂直起降的「勁蜂三型」及可做靶機、誘標的「勁蜂四型」無人機，李世強說，「勁蜂三」與「勁蜂四」應做的測試都已完成，希望爭取不只是國軍的訂單，他強調，兩型無人機的性能、功能在同及無人機中應該都算得上出類拔萃。

