海鯤號9月無法完成海測 林憶君批國防部「拖字訣」掩蓋進度

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
台船總經理蔡坤宗今天證實，國造潛艦海鯤號9月無法完成海測。記者劉學聖／攝影
國造潛艦海鯤號原定今年9月完成海測，台船總經理蔡坤宗今天證實「這個月不可能完成」，民眾黨立委林憶君對此表示，潛艦國造已經一再延宕，政府與廠商必須給國人合理交代，而非再用口號治國的國防自主、拖字訣掩蓋進度落後的真正原因和問題。

蔡坤宗今天說明，民眾對潛艦國造「愛之深、責之切」，同時期待度也高，海鯤號的合約交期為今年11月，海軍期勉在9月通過海測（SAT），不過後續還有浮航、潛航等測試需要執行，「現在9月不可能完成（海上）測試」，未來要在安全條件符合下，依照合約繼續往下執行。

林憶君稍早透過新聞稿指出，國造潛艦進度延宕的問題已經許久，原定在今年4月進行海上測試，後來拖延到6月17日才首度海測，歷經6月26日、7月3日共3次海測後，9月2日才回到91號碼頭，而先前傳出要在9月5日進行50公尺的淺水潛航，最後也是無疾而終。

林憶君質疑，國造潛艦海鯤號的計劃延宕，不僅是工期管理的問題，更是攸關國家防衛自主能否落實的重要關鍵。國造潛艦不但被執政黨視為重大國安建設，更是全民對捍衛國防自主研發的重要期待，但是政府卻屢次以拖待變，台灣未來的戰力恐怕將會大打折扣。

林憶君表示，現今兩岸局勢詭譎不明，台灣正處於嚴峻的國際環境，任何延誤都可能削弱對外防禦，國防部務必正視問題，積極檢討進度落後原因，必要時更應該公開向國人與立法院報告實際情況，而非一再閃躲問題，甚至只會用模糊的三言兩語帶過，企圖用「拖字訣」掩蓋進度落後的問題，不願意真實面對全民的疑問。

林憶君認為，國造潛艦攸關我國捍衛能力，更是全民對國防自主的重大期待，政府與廠商不能再以各種理由作為拖延藉口，誠實面對向全國人民說清楚講明白，並且提出具體時程與可行解決方案，而非一再試圖欺騙國人對國防自主的信心，否則就是對國人信任的背叛。

林憶君強調，立法院新會期將審查115年度總預算，倘若海鯤號無法如期交艦，後續潛艦的建造計畫與預算編列，勢必也會因此受到影響，如果國防自主只是淪為口號，鉅額的國防預算也變成「打水漂」，未來國防安全將會令人更加堪憂。

海鯤號 國防部 潛艦國造

