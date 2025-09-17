海鯤號9月無法完成海上測試 陳冠廷：安全必須擺在第一順位

快訊

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨立委陳冠廷認為，海鯤號的安全必須擺在第一順位。圖／聯合報系資料照片
台船公司承造的國造潛艦「海鯤號」海測中，台船總經理蔡坤宗表示，合約交期為今年11月，目前不可能在9月完成測試。民進黨立委陳冠廷認為，必須在確保安全無虞的前提下，才能進行後續測試工作，「安全必須擺在第一順位。」

針對台船董事長陳政宏與總經理蔡坤宗表示，9月無法完成海上測試一事。陳冠廷指出，根據海軍參謀長邱俊榮說明，海鯤號目前已完成各系統裝備效能修正及水線下的水密測試，正進行海測整備及安全評估。海軍雖將9月設定為目標，但仍須依照各個節點，在確保安全無虞的狀況下，才能完成原先規畫。

「安全仍是最優先的考量。」陳冠廷表示，測試進度雖然可能有所延遲，但首次研製新式潛艦裝備需要學習時間，台船必須確保每個環節都達到標準，這樣才能讓潛艦國造真正發揮戰力，保衛台灣海疆安全，且海鯤號投入預算256億元，若加上興建廠房、技術授權費用等整體計畫經費約500億元，包含大量資源與時間，不應有任何閃失，呼籲各界給予台船團隊更多支持與鼓勵，共同為國防自主的目標努力。

海鯤號 陳冠廷 潛艦國造

