台船：無人船「奮進魔鬼魚號」 三體船符合台海需求

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
台船公司董事長陳政宏表示，此次台北航太國防展主要重心在展出「奮進魔鬼魚」無人船，包括其搭配的操作台，將積極透過展會爭取相關商機與訂單。記者曾吉松／攝影
台船公司董事長陳政宏表示，此次台北航太國防展主要重心在展出「奮進魔鬼魚」無人船，包括其搭配的操作台，將積極透過展會爭取相關商機與訂單。記者曾吉松／攝影

台北航太及國防產業展將於18至20日台北南港展覽館舉行，無人載具發展趨勢將是這屆展會重點。台船新任董事長陳政宏表示，台船的「奮進魔鬼魚號」經放大、修改構型，除了軍用功能外，將可再開發海上救難、消防等領域，滿足各公務機關甚至商用的需求。

陳政宏說，根據烏俄戰爭的經驗，證實無人船在戰場的作戰效能。不過他指出，黑海與台灣海峽大不同，黑海的海況較為平靜，台灣海峽的海況則更為險峻，因此採用抗浪性較佳的三體船型，同時加大甲板空間，搭配模組化的結構，更能配合各種不同的作戰用途。

陳政宏解釋，三體船跟雙體船類似，後面的甲板面積比較大，更容易安排停放無人機、無人直升機等等，其他模組化功能酬載也都比較容易安裝，三體船比較抗浪，雖然單價或成本可能比較高一點，可是應該是很值得的。

台船副總經理兼發言人周志明也指出，無人船不僅在軍用市場，商用的國際市場也很大，但考量國內法規尚未完備，無人船在商用領域難以發展，不過台船無人船技術也已經取得美國驗船協會（ABS）的安全驗證，隨時可以投入市場開發。

台船總經理蔡坤宗則強調，台船未來經營的方向，其中一條主線將是潛艦國造的業務，另外則是大型商船的建造，同時也會爭取海軍海巡的船舶訂單，包括海軍成功級升級研改、玉山級、磐石級、大武級等後續艦，以及海巡的2000噸級、300噸級以及100噸級艦等，無人船也將是未來重點的業務發展方向。

海巡 海軍 航太 台灣海峽

