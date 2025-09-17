快訊

打不倒的電影魂！美國巨星勞勃瑞福與日舞影展

校園「魷魚遊戲」？復興實小制度調整 成績後30%無法直升國中雙語部

來考首張AI證照！免費「Google Gemini教師證書」完整教學 還有2張證書可以領

海鯤還沒出海潛航 台船坦言「9月不可能完成所有測試」

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國造潛艦海鯤艦至今仍未展開潛航測試，台船總經理蔡坤宗坦言「9月不可能完成所有測試」。記者劉學聖／攝影
國造潛艦海鯤艦至今仍未展開潛航測試，台船總經理蔡坤宗坦言「9月不可能完成所有測試」。記者劉學聖／攝影

國造潛艦海鯤艦預定9月底要完成海測，不過至今仍未展開潛航測試，台船總經理蔡坤宗今天坦言「9月不可能完成所有測試」，尤其浮航、潛航等，一定要符合安全條件才會執行下一階段測試。台船表示，合約要求11月交艦，一切就是依照合約，台船會儘力達成條件加速交艦準備。

國造潛艦海鯤艦預定9月底前完成海測，不過海軍司令部宣示安全無虞才會展開潛航測試。台船新任董事長陳政宏表示，一切都會按部就班，有相當嚴謹程序，不管是台船團隊、海軍監造部門、甚至要接艦的潛艦256戰隊，包括256戰隊退役官兵在過程中也給了很多協助。

陳政宏說，第一次建造的全新艦艇在建造過程中，一定有之前沒設想到的問題，有些不見得有錯誤，只是要調整得更好，有些是瑕疵需要解決，也有部分是零組件供應商方面的問題，也有測試過程中發現搭配、需要調整的問題，過去這段時間都在進行這方面改善與調整。

他強調，時程上當然儘量趕，但要按部就班、確保航行沒有問題。後續還要進行「達到符合潛航條件的浮航」，然後才會進行潛航測試，最後還要射擊操雷。時間上還有很多變數，還要看海況等條件，不過海軍都已經有相關規劃。

面對11月的交艦期限，陳政宏表示「合約就在那邊」，台船會儘量滿足，避免被罰款。

台船總經理蔡坤宗坦言「9月不可能完成所有測試」，畢竟還有浮航、潛航等測試，但要符合安全條件才能執行下一階段，不過確實11月的期限就在那邊，一切就是依照合約，台船會儘力達成條件加速交艦準備。

蔡坤宗強調，不先說已經做好11月罰款的準備，一切就是依照合約執行；依照合約還是有台船可做的事情。

蔡坤宗進一步說明，在潛航之前，設計時就要做重量控制，確保船「沉得下去、浮得上來」，此外出航還有水密安全、系統裝備安全、水櫃等等，一切都要經過一再的安全檢驗、認證，確認水密、結構、系統、運作都達到安全，才會真的潛航。

對於前參謀總長黃曙光、台船前董事長鄭文隆曾宣示要登艦參加潛航，海鯤艦海測會不會邀請海軍司令唐華等一同登艦？蔡坤宗說，潛艦內部空間其實很有限，除了正規操作人員外，還有測試人員及設備，要執行當次航行相關測試的人員，才會上艦。

海鯤 潛艦國造 海軍司令部

延伸閱讀

國防展重心「奮進魔鬼魚」無人船 台船積極爭取商機與訂單

威權象徵基隆剩已46年蔣中正銅像 台船：暫不移置

海鯤11月交艦期限逼近 海軍：確認安全無虞即潛航測試

宜蘭大溪漁港堤防工程出意外 浮台船運沉箱竟在石城外海沉沒

相關新聞

國軍兵力明年大減2聯兵旅 義務役男恐大量進入主戰部隊

中華戰略前瞻協會研究員揭仲今天指出，儘管國防支出大增，2026年國防部預算案卻顯示，作為戰力骨幹的志願役官士兵，流失的情...

海鯤還沒出海潛航 台船坦言「9月不可能完成所有測試」

國造潛艦海鯤艦預定9月底要完成海測，不過至今仍未展開潛航測試，台船總經理蔡坤宗今天坦言「9月不可能完成所有測試」，尤其浮...

志願役提前報退疑暴增 兆元軍購恐無法提升戰力

中華戰略前瞻協會研究員揭仲今天披露，2026年國防部預算案顯示，國軍明年兵力額度持續下降，全軍軍官士官申請提前退伍人數疑...

國防展重心「奮進魔鬼魚」無人船 台船積極爭取商機與訂單

台船公司董事長陳政宏上午舉行媒體見面座談，在國防航太展前向媒體介紹台船在國防航太展的展出亮點和未來營運策略。將繼續以台船...

美情報法案新條文 評估與台分享烏克蘭戰術軍備經驗

美國參議院情報法案新增條文，要求評估是否應與台灣分享烏克蘭戰爭經驗。前官員認為這涵蓋情報、彈藥、指揮與控制等面向；另有專...

名將不名譽／解密湖口裝甲兵政變 不滿將領與官僚敗壞

政府遷台後，1964年湖口事件是首次發生裝甲兵將領鼓動部隊發動軍事政變，超過半世紀以來，軍方將全案列為極機密，不使外界知道全案真相，甚至當事人軍事審判判決結果，都禁止對外發布，趙志華從決心起事到病逝，消息都遭軍方封鎖，近年來才因為檔案公開，外界得以瞭解湖口事件真相起因於將領不滿台北政壇風氣敗壞，同情二二八事件犧牲者，不滿美日支持台獨，政府遲遲不反攻大陸，更不滿部隊主官專事奉承拍馬。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。