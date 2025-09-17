海鯤還沒出海潛航 台船坦言「9月不可能完成所有測試」

國造潛艦海鯤艦預定9月底要完成海測，不過至今仍未展開潛航測試，台船總經理蔡坤宗今天坦言「9月不可能完成所有測試」，尤其浮航、潛航等，一定要符合安全條件才會執行下一階段測試。台船表示，合約要求11月交艦，一切就是依照合約，台船會儘力達成條件加速交艦準備。

國造潛艦海鯤艦預定9月底前完成海測，不過海軍司令部宣示安全無虞才會展開潛航測試。台船新任董事長陳政宏表示，一切都會按部就班，有相當嚴謹程序，不管是台船團隊、海軍監造部門、甚至要接艦的潛艦256戰隊，包括256戰隊退役官兵在過程中也給了很多協助。

陳政宏說，第一次建造的全新艦艇在建造過程中，一定有之前沒設想到的問題，有些不見得有錯誤，只是要調整得更好，有些是瑕疵需要解決，也有部分是零組件供應商方面的問題，也有測試過程中發現搭配、需要調整的問題，過去這段時間都在進行這方面改善與調整。

他強調，時程上當然儘量趕，但要按部就班、確保航行沒有問題。後續還要進行「達到符合潛航條件的浮航」，然後才會進行潛航測試，最後還要射擊操雷。時間上還有很多變數，還要看海況等條件，不過海軍都已經有相關規劃。

面對11月的交艦期限，陳政宏表示「合約就在那邊」，台船會儘量滿足，避免被罰款。

台船總經理蔡坤宗坦言「9月不可能完成所有測試」，畢竟還有浮航、潛航等測試，但要符合安全條件才能執行下一階段，不過確實11月的期限就在那邊，一切就是依照合約，台船會儘力達成條件加速交艦準備。

蔡坤宗強調，不先說已經做好11月罰款的準備，一切就是依照合約執行；依照合約還是有台船可做的事情。

蔡坤宗進一步說明，在潛航之前，設計時就要做重量控制，確保船「沉得下去、浮得上來」，此外出航還有水密安全、系統裝備安全、水櫃等等，一切都要經過一再的安全檢驗、認證，確認水密、結構、系統、運作都達到安全，才會真的潛航。

對於前參謀總長黃曙光、台船前董事長鄭文隆曾宣示要登艦參加潛航，海鯤艦海測會不會邀請海軍司令唐華等一同登艦？蔡坤宗說，潛艦內部空間其實很有限，除了正規操作人員外，還有測試人員及設備，要執行當次航行相關測試的人員，才會上艦。

