志願役提前報退疑暴增 兆元軍購恐無法提升戰力

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
空軍將持續增購一個營愛國者3增程型防空飛彈。圖／聯合報系資料照片
中華戰略前瞻協會研究員揭仲今天披露，2026年國防部預算案顯示，國軍明年兵力額度持續下降，全軍軍官士官申請提前退伍人數疑似大幅增加，空軍更是暴增；中校與少校飛行軍官不願續服現役人數持續增加，恐將對空軍各作戰聯隊戰力造成衝擊。

揭仲根據預算案比對指出，軍官與士官未服滿規定年限卻申請提前退伍的人數，2026年似乎大幅增加，使2026年「軍官士官未服滿年限退伍賠償收入」的預算編列數高達1億1752萬5千元，比2024年的8536萬6千元，多出3215萬9千元，增幅為38％，2026年編列金額更是2023年5035萬元的2.3倍。

他說，未來數年將新增66架戰機、4架MQ-9B無人機與大量防空飛彈的空軍，2026年「軍官士官未服滿年限退伍賠償收入」編列3847萬6千元，比2025年2026萬1千元，多出1821萬5千元，增幅是破表的90％，2026年編列金額更幾乎是2024年1345萬5千元的3倍。

揭仲解釋，由於賠償金的計算基準，是以「學費、雜費、住宿費、服裝費、主副食費及全民健康保險補助費等相關費用」，「訓練及學習期間所支領之訓練或勤（職）務津貼、補助、補貼或獎金」與「訓練費用」，使2026年「軍官士官未服滿年限退伍賠償收入」編列數大幅增加，應該與今年4月的調薪無直接關係。

揭仲憂心，若空軍真的出現許多志願役軍士官寧可賠錢也要提前退伍，未來幾年戰機與防空飛彈部隊擴編所需基層幹部，恐怕會出現不小的缺口。

揭仲說同樣不容輕忽的，還有鼓勵三軍資深中、少校飛官繼續服役的「飛行軍官續服現役獎助金」預算編列數，自2023年起持續下滑，2026年編列7億8813萬4千元，比2025年的8億2218萬元，減少3404萬6千元，減幅為4％；若與2023年的8億3828萬2千元相較，已減少5014萬8千元。

揭仲解釋，這代表2023年後，選擇離開國軍的資深中、少校飛官人數逐年上升，2026年獎助金預算減少的金額更是2023年以來之冠，顯示今年選擇退役的資深中、少校飛官人數，恐怕是2023年後最多，推估可能為30人左右。

揭仲憂心，空軍資深中、少校飛官是長機、任務領隊、分隊長與作戰隊幹部的主要來源，還要擔任新報到飛行員的訓練工作，是飛行部隊的骨幹；在空軍因接收66架F-16C/D BLOCK70/72戰機，將增編1個聯隊的情況下，資深飛行軍官流失人數的連年增加，恐將在各飛行聯隊引發不利的連鎖效應，導致戰力下滑。

揭仲建議，空軍應仿效美軍，引進「後備役飛行部隊」與「後備役飛行教官」制度，讓資深飛官就算退出現役，仍可為國所用。

揭仲提醒，未來幾年國防部可望編列金額龐大之年度預算，與總金額可能逼近兆元的特別預算，其中多數將用於採購裝備與彈藥；倘若作為國軍戰力骨幹的志願役人員持續大量流失，屆時國軍恐怕會因為合格人員嚴重不足，導致雖坐擁大量裝備彈藥，戰力卻無法顯著提升。

揭仲 空軍 飛官 志願役

