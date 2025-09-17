國軍兵力明年大減2聯兵旅 義務役男恐大量進入主戰部隊

中華戰略前瞻協會研究員揭仲今天指出，儘管國防支出大增，2026年國防部預算案卻顯示，作為戰力骨幹的志願役官士兵，流失的情形依然嚴重，2026年志願役人員的預算員額，比2025年大減6784人、相當於2個聯兵旅。

他指出，國防部因此已實質放棄「主戰部隊維持志願役、義務役集中編成守備部隊」的原則，準備讓更多的一年期義務役人員進入主戰部隊。

因應共軍威脅並回應華府的敦促，政府決定自2026年起，大幅增加總體國防支出，2026年高達9495億，占GDP的比例來到3.32%。但國軍人力卻持續下降。

揭仲比對今、明兩年預算案發現，軍官士官申請提前退伍人數疑似大幅增加。尤其2026年志願役人員的預算員額，比2025年大減6784人、相當於2個聯兵旅。

揭仲表示，國軍志願役人員的預算員額，2026年僅剩15萬3965人，與2025年的16萬0749人相較，劇減6784人，形同一年之內又蒸發了2個聯兵旅；若與2024年的16萬6235人相較，更大減了1萬2770人；其中又以志願役士兵減少的數目最為驚人，2026年僅2萬8436人，比2025年的3萬6637人，劇減8201人，減幅高達22％，只有2024年4萬1670人的68％。

揭仲進一步說明，在預算員額比實際員額高的情況下，國軍志願役人力的缺口，可能比預算書呈現的更為嚴重。

揭仲認為，2026年志願役人員、尤其是志願役士兵預算員額的大幅減少，不排除是近年志願役人員流失的情形太過嚴重，造成主戰部隊志願役人員的缺額居高不下，使國防部已實質放棄「主戰部隊維持志願役、義務役集中編成守備部隊」的原則，準備讓更多的一年期義務役人員進入主戰部隊；但這種方式雖可在數字上提高主戰部隊的編現比，卻會導致部隊的整體戰力下滑。

