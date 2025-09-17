快訊

校園「魷魚遊戲」？復興實小制度調整 成績後30%無法直升國中雙語部

來考首張AI證照！免費「Google Gemini教師證書」完整教學 還有2張證書可以領

高雄馬頭山廢棄物銅含量超標百倍 環團呼喊陳其邁也要重視、震怒

國軍兵力明年大減2聯兵旅 義務役男恐大量進入主戰部隊

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
專家比對國防部預算案，明年兵力大減2聯兵旅，義務役男將大量進入主戰部隊。圖/本報資料照片
專家比對國防部預算案，明年兵力大減2聯兵旅，義務役男將大量進入主戰部隊。圖/本報資料照片

中華戰略前瞻協會研究員揭仲今天指出，儘管國防支出大增，2026年國防部預算案卻顯示，作為戰力骨幹的志願役官士兵，流失的情形依然嚴重，2026年志願役人員的預算員額，比2025年大減6784人、相當於2個聯兵旅。

他指出，國防部因此已實質放棄「主戰部隊維持志願役、義務役集中編成守備部隊」的原則，準備讓更多的一年期義務役人員進入主戰部隊。

因應共軍威脅並回應華府的敦促，政府決定自2026年起，大幅增加總體國防支出，2026年高達9495億，占GDP的比例來到3.32%。但國軍人力卻持續下降。

揭仲比對今、明兩年預算案發現，軍官士官申請提前退伍人數疑似大幅增加。尤其2026年志願役人員的預算員額，比2025年大減6784人、相當於2個聯兵旅。

揭仲表示，國軍志願役人員的預算員額，2026年僅剩15萬3965人，與2025年的16萬0749人相較，劇減6784人，形同一年之內又蒸發了2個聯兵旅；若與2024年的16萬6235人相較，更大減了1萬2770人；其中又以志願役士兵減少的數目最為驚人，2026年僅2萬8436人，比2025年的3萬6637人，劇減8201人，減幅高達22％，只有2024年4萬1670人的68％。

揭仲進一步說明，在預算員額比實際員額高的情況下，國軍志願役人力的缺口，可能比預算書呈現的更為嚴重。

揭仲認為，2026年志願役人員、尤其是志願役士兵預算員額的大幅減少，不排除是近年志願役人員流失的情形太過嚴重，造成主戰部隊志願役人員的缺額居高不下，使國防部已實質放棄「主戰部隊維持志願役、義務役集中編成守備部隊」的原則，準備讓更多的一年期義務役人員進入主戰部隊；但這種方式雖可在數字上提高主戰部隊的編現比，卻會導致部隊的整體戰力下滑。

國軍 揭仲 志願役 國防部

延伸閱讀

俄無人機突襲侵擾 波蘭批准北約部隊入境駐紮

陸軍中尉排長翻拍部隊400人電話外傳 法院判6月：不得易科罰金

中共「福建號」航艦通過台海 專家：恐動搖台澎防衛作戰基礎

服役近了？中共航母福建號穿越台海 軍事專家：勢必衝擊台澎防衛作戰

相關新聞

國軍兵力明年大減2聯兵旅 義務役男恐大量進入主戰部隊

中華戰略前瞻協會研究員揭仲今天指出，儘管國防支出大增，2026年國防部預算案卻顯示，作為戰力骨幹的志願役官士兵，流失的情...

海鯤還沒出海潛航 台船坦言「9月不可能完成所有測試」

國造潛艦海鯤艦預定9月底要完成海測，不過至今仍未展開潛航測試，台船總經理蔡坤宗今天坦言「9月不可能完成所有測試」，尤其浮...

志願役提前報退疑暴增 兆元軍購恐無法提升戰力

中華戰略前瞻協會研究員揭仲今天披露，2026年國防部預算案顯示，國軍明年兵力額度持續下降，全軍軍官士官申請提前退伍人數疑...

國防展重心「奮進魔鬼魚」無人船 台船積極爭取商機與訂單

台船公司董事長陳政宏上午舉行媒體見面座談，在國防航太展前向媒體介紹台船在國防航太展的展出亮點和未來營運策略。將繼續以台船...

美情報法案新條文 評估與台分享烏克蘭戰術軍備經驗

美國參議院情報法案新增條文，要求評估是否應與台灣分享烏克蘭戰爭經驗。前官員認為這涵蓋情報、彈藥、指揮與控制等面向；另有專...

名將不名譽／解密湖口裝甲兵政變 不滿將領與官僚敗壞

政府遷台後，1964年湖口事件是首次發生裝甲兵將領鼓動部隊發動軍事政變，超過半世紀以來，軍方將全案列為極機密，不使外界知道全案真相，甚至當事人軍事審判判決結果，都禁止對外發布，趙志華從決心起事到病逝，消息都遭軍方封鎖，近年來才因為檔案公開，外界得以瞭解湖口事件真相起因於將領不滿台北政壇風氣敗壞，同情二二八事件犧牲者，不滿美日支持台獨，政府遲遲不反攻大陸，更不滿部隊主官專事奉承拍馬。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。