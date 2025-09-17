聽新聞
國防展重心「奮進魔鬼魚」無人船 台船積極爭取商機與訂單
台船公司董事長陳政宏上午舉行媒體見面座談，在國防航太展前向媒體介紹台船在國防航太展的展出亮點和未來營運策略。將繼續以台船核心技術「大型結構設計製造」出發聚焦潛艦、商船、修船、水面艦、水上重機與陸上重機等營運方向。
而針對國防展重心，陳政宏也展示公司此次國防展主要重心會在「奮進魔鬼魚」無人船的展出，包括其搭配的操作台，將積極透過展會爭取相關商機與訂單。
