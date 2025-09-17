美情報法案新條文 評估與台分享烏克蘭戰術軍備經驗

美國參議院情報法案新增條文，要求評估是否應與台灣分享烏克蘭戰爭經驗。前官員認為這涵蓋情報、彈藥、指揮與控制等面向；另有專家提醒，法案文字仍可能調整，且美方對台灣遭滲透的情況有疑慮，在資訊共享上較為保留。

美國聯邦參議院「2026財年情報授權法案」新增條文，要求烏克蘭經驗工作小組（Ukraine LessonsLearned Working Group）「評估應與台灣分享哪些經驗教訓，以協助台灣的採購決策與能力發展」。

烏克蘭經驗工作小組於2024年由國家情報總監與國防部依法成立，任務是彙整並分享美國情報界從烏克蘭衝突中獲得的戰術與作戰經驗。

前白宮國安會台灣事務主任朴雄（Marvin Park）今天接受中央社電話訪問時表示，這項條文涵蓋情報、彈藥類別、指揮與控制，以及分散部署等相關面向。

「也就是烏克蘭戰場上發生的哪些事對台灣有用，這樣台灣才可以在採購武器的種類與數量上做出更恰當的選擇。」

朴雄指出，這是烏克蘭經驗工作小組首次受到法規要求，必須研究並審查是否應向台灣提供相關資訊，具有較強的指令性。過去的做法較為分散，通常以口頭方式告知台灣應汲取哪些教訓。

不過，相較於本次新增的文字，朴雄認為，國會近5年來對台最具影響力的做法仍是2023年通過的「台灣增強韌性法案」（Taiwan Enhanced ResilienceAct），為對台軍售開闢新途徑。

「台灣增強韌性法案」首次將「總統撥款權」（Presidential Drawdown Authority）擴及台灣，授權美國國防部動用現有庫存直接提供台灣防衛物資與服務，以回應國會對軍售交付時程過長的疑慮。

前中央情報局（CIA）分析師孟沛德（Peter Mattis）也對法案中出現此一措辭表示正面看法。

孟沛德現任國防智庫「詹姆士敦基金會」（TheJamestown Foundation）主席。他今天透過電子郵件表示，這是美國國會支持台灣的正面訊號，也反映議員與幕僚對台灣自主與防衛的關切。

孟沛德指出，就具體條文而言，這並非特別具約束力，行政部門本就可在某些情況下與台灣分享經驗，且可能已有類似作為。

整體來看，他說，這項條文顯示一種認知：在重新動員國防工業時，採購與供應鏈的挑戰是國際性問題，必須由志同道合的國家共同合作應對。

華府智庫「全球台灣研究中心」（Global TaiwanInstitute）主任鄭哲軒（John Dotson）表示，法案確實點出可能會強化與台灣的資訊分享。鄭哲軒海軍出身，曾任美國國會授權成立的「美中經濟暨安全檢討委員會」（US-China Economic and Security ReviewCommission）幕僚。

但他也提醒，條文本身仍附帶許多疑問。鄭哲軒說，首先它僅是草案中的一行文字，最終版本可能被刪除或修改；其次條文含糊且不具約束力，可能有多種解讀，如果行政部門將注意力放在其他領域，該條文也可能被忽視。

此外，他指出，美國政府內部對台灣政界與國安體系可能遭受滲透抱有合理憂慮，因此在某些資訊共享議題上會持保留態度。綜合而言，這項法案的措辭仍存在許多不確定性。

美國法案須經參、眾兩院通過文字一致版本，並由總統簽署，才完成立法。

