台北航太展國防舘揭幕 擬安排層峰巡視這些亮點軍備

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
安排層峰參觀航太展國防館的亮點依序為展出的美製M1A2T戰車、國造105公厘輪型戰車D3樣車、銳鳶2型無人機、快奇攻擊無人艇（如圖）與強弓反導彈系統等。記者洪哲政/攝影
安排層峰參觀航太展國防館的亮點依序為展出的美製M1A2T戰車、國造105公厘輪型戰車D3樣車、銳鳶2型無人機、快奇攻擊無人艇（如圖）與強弓反導彈系統等。記者洪哲政/攝影

2025台北國際航太暨國防展18日揭幕，國防部今（17）日下午將舉行國防館展前導覽記者會。海軍常務次長黃佑民昨日下午實施預檢，特別勘查揭幕當日層峰受邀規劃參觀的動線。

將領從國防館入口起，安排參觀的亮點依序為展出的美製M1A2T戰車、國造105公厘輪型戰車D3樣車、銳鳶2型無人機、快奇攻擊無人艇與強弓反導彈系統等。

中科院在「國防館」展示多款自主研發首度曝光的軍備。展場中揭露我國將與美商ANDURIL Industries透過技術轉移，合作生產能編隊群攻。且大規模生產的「低成本自主巡弋飛彈」。現場多項展品公示台美將合作生產軍備的訊息。

現場展品包括一款台美即將合製的低成本自主巡弋飛彈（Low-Cost Autonomous Cruise Missile）。彈身模型是Anduril Industries研發的「梭魚-500」（Barracuda-500）自主式巡弋飛彈，周邊展示台美研發單位具名合作研製的海報。

國軍目前擁有的巡弋飛彈彈種，包括攻陸型的雄2E、雲峰高空高速巡弋飛彈；另有廣義的巡弋飛彈，則包括萬劍機場聯合遙攻武器、雄二、雄三系列反艦飛彈等。美製的梭魚雖稱為巡弋飛彈，但中科院標明其「用於艦船等目標進行任務殺傷或群攻、干擾，有區域制海的性能」。

