新版取消共軍識別 全民國防手冊挨批「愈改愈走鐘」

聯合報／ 記者李人岳屈彥辰林銘翰／台北報導

國防部昨公布第三版全民國防手冊，新版手冊取消共軍識別資訊，全動署物力動員處長沈威志表示，一般民眾難以辨識軍隊、且共軍可能偽裝成國軍，建議民眾一旦發現軍隊活動，就盡速遠離危險區域。

國防部的做法引發在野立委質疑。民眾黨立委林國成表示，國防部的邏輯非常奇怪，如果將對岸定位為境外敵對勢力，為什麼會連最基本的標示都沒有？既是國防部公布的全民國防手冊，就要告訴老百姓戰時與平時注意事項，而非單純以鴕鳥心態隱藏共軍識別資訊，這種做法令人感到匪夷所思，真是「愈改愈走鐘」。國民黨立委謝龍介也說，如果手冊跟往常一樣不堪一擊，那就很「落漆」。

沈威志說，最新版手冊以「當危機來臨時──台灣全民安全指引」為題，由九個部會共同參與編纂，提供民眾對威脅認知及相關應變資訊等重要安全指引。

手冊並提醒民眾，當面臨軍事侵略時，任何有關國家戰敗或政府宣布投降的訊息，都是假訊息。

曾經編繪漫畫版國防報告書的軍事漫畫家梁紹先認為，認識敵人有其必要，尤其軍服、標誌的識別不像武器明確；且解放軍今年用的軍服，過幾年可能更換，手冊是否也能隨之更新？甚至隨著各國大量採用數位迷彩，共軍、國軍迷彩樣式愈來愈相似，增加臨場辨識的困難度。

