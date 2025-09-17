聽新聞
軍購特別預算逾兆元 台美合作巡弋飛彈航太國防展亮相

聯合報／ 記者李人岳洪哲政陳熙文／台北─華盛頓連線報導
明天開幕的國防展，將公布我國與美商Anduril Industries合作生產的「低成本自主巡弋飛彈」。圖中彈身模型是美軍測試中的「梭魚-500」自主式巡弋飛彈。記者洪哲政／攝影
明天開幕的國防展，將公布我國與美商Anduril Industries合作生產的「低成本自主巡弋飛彈」。圖中彈身模型是美軍測試中的「梭魚-500」自主式巡弋飛彈。記者洪哲政／攝影

美方要求我大幅增加軍費，傳出國防部將編列超過兆元軍購特別預算，分七年期執行。國防部戰規司長黃文啓中將昨證實，「不對稱作戰及作戰韌性特別條例」草案已送行政院，但預算規模、編列期程還在審議中。

此外，二○二五台北國際航太暨國防展明天揭幕，中科院展示多款自主研發首度曝光的軍備，受外界矚目的展品包括我國將與美商合作生產能編隊群攻且大規模生產的「低成本自主巡弋飛彈」，彈身模型是Anduril Industries研發的「梭魚─500」自主式巡弋飛彈，周邊展示台美研發單位具名合作研製的海報。公示台美將合作生產軍備的訊息。

美製的梭魚雖稱為巡弋飛彈，但中科院標明其「用於艦船等目標進行任務殺傷或群攻、干擾，有區域制海的性能」，這款巡弋飛彈正由美國空軍測試中，中科院稱此彈種因高度模組化及易製性零組件設計，可讓我國以低成本進行大規模生產。但對「低成本」定義，我國官方暫無正式評論。

國防部今天舉行展前導覽記者會，亮點包括美製M1A2T戰車、國造一○五公厘輪型戰車D3樣車、銳鳶二型無人機、快奇攻擊無人艇與強弓反導彈系統等。

台灣希望擴大無人機的生產規模，但根據智庫科技、民主與社會研究中心（DSET）的研究，台灣目標在二○二八年前每年生產十八萬架無人機，但近一年實際產量仍不足一萬架。

航空周刊編輯傅長壽引用數據指出，台灣今年前四個月生產不足四千架無人機，傅長壽點出，目前台灣被美國額外課徵的關稅仍高於同樣致力於無人機市場的日本和南韓。

美台商會副會長馬珞丹表示，台灣的國內無人機市場相對較小，成本更高，雖然賴清德總統支持無人機產業發展，但還沒有看到一個戰略願景，以及全政府的投入。

另外，行政院日前通過「強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，國防部也編列一一三二億元，用以強化國土防衛及提升資通作業環境。國防部長顧立雄表示，將可使戰備存量由卅天提升到一二○天。

黃文啓解釋，因應中共海上封鎖能力的提升，所有補給品戰備存量提升勢在必行；這次特別預算中納入油料及飲用水。國防部大部分特別預算投入包含彈庫、糧庫、零件庫及其他庫儲設施的整修。

