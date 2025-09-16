快訊

中職／范國宸打爆統一中斷新莊9連敗 悍將9月豪奪6勝已超越8月

沙鹿情殺案17歲少年砍死女大生晚間落網 凶嫌叔叔震驚：姪兒平常乖乖的

奧斯卡得主離世！勞勃瑞福享壽89歲 睡夢中安詳離世死因未透露

新版全民國防手冊 21日起全聯北中南3門市提供索取

中央社／ 台北16日電
國防部今天正式公布新版全民國防手冊「當危機來臨時：台灣全民安全指引」。中央社
國防部今天正式公布新版全民國防手冊「當危機來臨時：台灣全民安全指引」。中央社

國防部今天表示，新版全民國防手冊，9月21日上午9時起在全聯台北信義黎忠、台中旅順及台南生產3家門市，提供民眾自由索取，也歡迎自行上網下載檔案，但籲尊重著作權，不得為商業目的亦不能修改。

國防部上午公布新版「當危機來臨時：台灣全民安全指引」全民國防手冊，手冊網站版也同步上線，新版手冊區分中文、英文版及手冊網站版，實體紙本手冊將會在北、中、南3處指定全聯福利中心門市發放。

國防部晚間發布新聞稿指出，感謝社會各界的關心、期待與回應，國防部全動署與全聯合作，9月21日上午9時起，在全聯台北信義黎忠、台中旅順及台南生產等3家門市，提供有限數量供民眾自由索取，限每人1本，發完為止。

國防部進一步表示，由於有許多民眾希望能取得手冊，政府正研議讓民眾都能取得的方式。在此之前，歡迎民眾先至「全動署網站」下載PDF檔， 或透過「台灣全民安全指引網站」閱覽。

國防部強調，本手冊PDF也歡迎民眾自行下載列印，但請尊重著作權，不得為商業目的，亦不得修改本著作。

全聯 下載 國防部

延伸閱讀

兆元「不對稱作戰」特別條例送政院 預算額度、期程仍未定

新版全民國防手冊沒共軍識別資訊？ 國防部：看到軍隊就快遠離

國防部推新版全民國防手冊 謝龍介：別跟往常一樣落漆

全聯推出「香菜馬卡龍」 內行網友大讚：超好吃

相關新聞

新版全民國防手冊 21日起全聯北中南3門市提供索取

國防部今天表示，新版全民國防手冊，9月21日上午9時起在全聯台北信義黎忠、台中旅順及台南生產3家門市，提供民眾自由索取，...

陸船艇頻偷渡滲透 監院要政院、海巡署等機關檢討改進

近一年內不少中國大陸船艇偷渡滲透案件，監察委員賴鼎銘、葉宜津、蕭自佑立案調查，監察院並於今日通過調查報告，指出我岸際情監...

2025台北航太展亮點 台美合作生產低成本自主巡弋飛彈

2025台北航太展即將於本周開展，「國防館」以中科院「台美合作」國防自主所研發軍備為焦點，首度公布我國將與美商ANDUR...

兆元「不對稱作戰」特別條例送政院 預算額度、期程仍未定

國防部即將編列超過兆元的軍購特別預算，國防部戰規司今天證實，「不對稱作戰特別條例」已經在日前送行政院審查，不過規模、期程...

新版全民國防手冊沒共軍識別資訊？ 國防部：看到軍隊就快遠離

國防部今天公布第三版全民國防手冊，配合政府推動的全社會防衛韌性理念，提供民眾相關應變資訊的指引。由於新版手冊取消共軍識別...

海鯤11月交艦期限逼近 海軍：確認安全無虞即潛航測試

國造潛艦海鯤艦日前移泊台船碼頭，外界預期即將展開潛航測試，海軍司令部表示，海鯤艦目前正進行潛航前整備及安全評估，安全無虞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。