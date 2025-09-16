新版全民國防手冊 21日起全聯北中南3門市提供索取

國防部今天表示，新版全民國防手冊，9月21日上午9時起在全聯台北信義黎忠、台中旅順及台南生產3家門市，提供民眾自由索取，也歡迎自行上網下載檔案，但籲尊重著作權，不得為商業目的亦不能修改。

國防部上午公布新版「當危機來臨時：台灣全民安全指引」全民國防手冊，手冊網站版也同步上線，新版手冊區分中文、英文版及手冊網站版，實體紙本手冊將會在北、中、南3處指定全聯福利中心門市發放。

國防部晚間發布新聞稿指出，感謝社會各界的關心、期待與回應，國防部全動署與全聯合作，9月21日上午9時起，在全聯台北信義黎忠、台中旅順及台南生產等3家門市，提供有限數量供民眾自由索取，限每人1本，發完為止。

國防部進一步表示，由於有許多民眾希望能取得手冊，政府正研議讓民眾都能取得的方式。在此之前，歡迎民眾先至「全動署網站」下載PDF檔， 或透過「台灣全民安全指引網站」閱覽。

國防部強調，本手冊PDF也歡迎民眾自行下載列印，但請尊重著作權，不得為商業目的，亦不得修改本著作。

商品推薦