陸船艇頻偷渡滲透 監院要政院、海巡署等機關檢討改進
近一年內不少中國大陸船艇偷渡滲透案件，監察委員賴鼎銘、葉宜津、蕭自佑立案調查，監察院並於今日通過調查報告，指出我岸際情監偵之能量及通報機制確有違失，海域船舶動態掌握也有檢討必要，要求行政院督同相關機關檢討改進。
監察院指出，自113年6月9日鴻津號闖入淡水河引發社會矚目後，總計新北市至新竹一帶海岸線共發生4起偷渡事件。賴鼎銘、葉宜津及蕭自佑關注並立案調查，監察院並9月16日審議通過調查報告。
三位監委指出，海巡署岸際雷達雖在鴻津號於外海時即標示為「紅色目標」，然因一連串的通報及應處機制失靈，導致該船闖入河防重地；海巡署雖已懲處，但未觸及系統性問題，建議參考「組員資源管理」（CRM）概念，並輔以無預警測考等，以降低人為疏失並提高警覺性。
有關林口後坑溪、大潭及潮音海風車等三次橡皮艇偷渡事件，調查委員發現，海巡署在沿岸雖然布建有岸際雷達、紅外線熱顯像儀、智慧型岸際監控系統等多重監控機制，但受限於雷達性能、監控死角及自動化程度不足等，仍不足以防堵小型目標，有待海巡署正視並擬定對策。
調查委員還指出，海巡署對運用無人機顯得相當消極，第一代無人機僅16架，續航力僅50分鐘，113年平均每架飛行時數僅155.5小時，而第二代無人機又遭遇廠商引擎技術問題而解約，短期內仍無法建立足夠的空中監控能量，有必要積極檢討改進。
沿近海域船舶動態掌握方面，監察委員指出，海上諸多灰色活動常以關閉AIS（船舶自動辨識系統）或冒用它船MMSI（水上行動業務識別）碼作為隱匿行蹤手段，我國正規畫修法強化AIS之裝設及使用，但實務上仍有MMSI碼無法綁定AIS設備及難以稽查的困境。另外，海巡署既非海上交通管理主政機關，又因灰色地帶襲擾而人力不足，造成權責不明，因此行政院應出面協調並督同相關機關研謀對策。
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言