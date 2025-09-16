快訊

大學生活才7天…夜校女大生遭17歲前男友砍死 校方哀痛「未能實現夢想」

5車撞成一團！台88線高雄段事故嚴重塞車 現場一片狼藉2人受傷

台中沙鹿命案…男「44秒狠砍31刀」殺前女友 死者父母認屍不發一語

陸船艇頻偷渡滲透 監院要政院、海巡署等機關檢討改進

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
60歲陸籍阮姓男子，去年6月從大陸福建獨自開快艇「鴻津號」，跨越台灣海峽，抵達淡水老街渡船頭碼頭，經海巡人員輾轉獲報到場查獲。圖／海巡提供
60歲陸籍阮姓男子，去年6月從大陸福建獨自開快艇「鴻津號」，跨越台灣海峽，抵達淡水老街渡船頭碼頭，經海巡人員輾轉獲報到場查獲。圖／海巡提供

近一年內不少中國大陸船艇偷渡滲透案件，監察委員賴鼎銘、葉宜津、蕭自佑立案調查，監察院並於今日通過調查報告，指出我岸際情監偵之能量及通報機制確有違失，海域船舶動態掌握也有檢討必要，要求行政院督同相關機關檢討改進。

監察院指出，自113年6月9日鴻津號闖入淡水河引發社會矚目後，總計新北市至新竹一帶海岸線共發生4起偷渡事件。賴鼎銘、葉宜津及蕭自佑關注並立案調查，監察院並9月16日審議通過調查報告。

三位監委指出，海巡署岸際雷達雖在鴻津號於外海時即標示為「紅色目標」，然因一連串的通報及應處機制失靈，導致該船闖入河防重地；海巡署雖已懲處，但未觸及系統性問題，建議參考「組員資源管理」（CRM）概念，並輔以無預警測考等，以降低人為疏失並提高警覺性。

有關林口後坑溪、大潭及潮音海風車等三次橡皮艇偷渡事件，調查委員發現，海巡署在沿岸雖然布建有岸際雷達、紅外線熱顯像儀、智慧型岸際監控系統等多重監控機制，但受限於雷達性能、監控死角及自動化程度不足等，仍不足以防堵小型目標，有待海巡署正視並擬定對策。

調查委員還指出，海巡署對運用無人機顯得相當消極，第一代無人機僅16架，續航力僅50分鐘，113年平均每架飛行時數僅155.5小時，而第二代無人機又遭遇廠商引擎技術問題而解約，短期內仍無法建立足夠的空中監控能量，有必要積極檢討改進。

沿近海域船舶動態掌握方面，監察委員指出，海上諸多灰色活動常以關閉AIS（船舶自動辨識系統）或冒用它船MMSI（水上行動業務識別）碼作為隱匿行蹤手段，我國正規畫修法強化AIS之裝設及使用，但實務上仍有MMSI碼無法綁定AIS設備及難以稽查的困境。另外，海巡署既非海上交通管理主政機關，又因灰色地帶襲擾而人力不足，造成權責不明，因此行政院應出面協調並督同相關機關研謀對策。

監察院。聯合報系資料照
監察院。聯合報系資料照

監控 偷渡 海巡署 行政院

延伸閱讀

台灣無人機廠未列美供應商名單 專家籲從歐洲突破

台灣目標提高無人機生產規模 專家：關稅恐成阻礙

灰色地帶襲擾再現！大陸4海警闖金門限制水域 遭海巡驅離

大陸漁船越界東沙水域涉濫捕 海巡驅離及查扣小舟

相關新聞

陸船艇頻偷渡滲透 監院要政院、海巡署等機關檢討改進

近一年內不少中國大陸船艇偷渡滲透案件，監察委員賴鼎銘、葉宜津、蕭自佑立案調查，監察院並於今日通過調查報告，指出我岸際情監...

2025台北航太展亮點 台美合作生產低成本自主巡弋飛彈

2025台北航太展即將於本周開展，「國防館」以中科院「台美合作」國防自主所研發軍備為焦點，首度公布我國將與美商ANDUR...

兆元「不對稱作戰」特別條例送政院 預算額度、期程仍未定

國防部即將編列超過兆元的軍購特別預算，國防部戰規司今天證實，「不對稱作戰特別條例」已經在日前送行政院審查，不過規模、期程...

新版全民國防手冊沒共軍識別資訊？ 國防部：看到軍隊就快遠離

國防部今天公布第三版全民國防手冊，配合政府推動的全社會防衛韌性理念，提供民眾相關應變資訊的指引。由於新版手冊取消共軍識別...

海鯤11月交艦期限逼近 海軍：確認安全無虞即潛航測試

國造潛艦海鯤艦日前移泊台船碼頭，外界預期即將展開潛航測試，海軍司令部表示，海鯤艦目前正進行潛航前整備及安全評估，安全無虞...

國防部推新版全民國防手冊 謝龍介：別跟往常一樣落漆

國防部今日公布新版「全民國防手冊」，定名「當危機來臨時：台灣全民安全指引」。國民黨立委謝龍介今上午受訪先撇台灣沒有投降論...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。