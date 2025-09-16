2025台北航太展亮點 台美合作生產低成本自主巡弋飛彈

2025台北航太展即將於本周開展，「國防館」以中科院「台美合作」國防自主所研發軍備為焦點，首度公布我國將與美商ANDURIL Industries透過技術轉移，合作生產能編隊群攻的「低成本自主巡弋飛彈」；同時也將運用美商技術，研製「自主式水雷」。

國防部明（17）日將舉行2025年台北國際航太暨國防工業展」國防館展前導覽記者會，海軍常務次長黃佑民今天下午實施預檢。

國防館目前正積極趕工裝修，但大型展品多已就位。除多款中科院自行研發無人機外，陸軍特戰部隊無人機部隊也支援相關現役機種，陸軍支援展出的M1A2T戰車、海馬斯多管火箭系統、劍2陸射型防空飛彈車、105公厘輪型戰車D3樣車昨日均已就位。現場陸續有中科院自行研發的2.75吋火箭車載砲塔系統、電動無人自駕偵打戰術輪車、快奇無人艇攻擊艇進駐展場。國防館國軍展品，是航太展主力項目。

展場人員指出，電動無人自駕偵打戰術輪車是中科院自主研發全國第一輛為純電驅動的戰術車輛，具有人駕駛與無人駕駛兩種模式，具備高度地形適應能力，偵察打擊功能一體。

此外，現場最大的軍備展品，是首度曝光的「強弓」飛彈、飛彈車與強弓機動雷達。展館人員表示，展出的彈體是1:1的真彈，彈身複材與實彈相同，僅發射段以模型示意，此外機動發射車與雷達車都是實品。

展館人員透露，強弓射控雷達（The Chiang-Kong AESA Radar）是中科院自主研發主動電子掃描的相列雷達(AESA)，雷達系統可機動部署，具搜索、追蹤、分類及鑑別來襲目標性能，負責戰術彈道飛彈目標偵追、引導強弓飛彈、與強弓飛彈進行上下鏈通訊等功能；而強弓彈射高可達70公里，展出的雷達系統已交空軍使用訂定攔截程序準則。

中科院先前已證實，展期間中科院將公開與美商Anduril簽署無人機隊與水下無人載具後續維持技術授權。國防館現場即展出台美將合製的自主式水雷（Underwater autonomous mobile mine）。展場人員指出，這型水下自主式水雷是介於水雷及魚雷之間的新武器，最高航速高於30節，具備自主航行與智慧決策功能，可自動辨識及追擊來犯目標，將擔任反泊地及反潛作戰相關任務。

但讓外界矚目的是，現場展品還包括一款台美即將合製的低成本自主巡弋飛彈（Low-Cost Autonomous Cruise Missile）。彈身模型是美國空軍正積極測試由Anduril Industries研發的「梭魚-500」（Barracuda-500）自主式巡弋飛彈。

展場人員說，中科院可望與Anduril 就這款智慧型巡弋飛彈進行合作生產。此彈種彈群之間可互相通聯交換目標資訊，編隊協同作戰，可用於艦船等目標進行任務殺傷或群攻、干擾，有區域制海的性能。而機體考量大規模生產需求，採用摺疊控制翼等緊緻外型，且有高度模組化及易製性零組件設計，可讓我國以低成本進行大規模生產。 2025台北航太展國防館目前正積極趕工裝修，但大型展品多已就位。中科院自行研發的電動無人自駕偵打戰術輪車將參展。記者洪哲政/攝影 2025台北航太國防館中科院將首度披露．我國將與美商ANDURIL Industries透過技術轉移，合作生產低成本自主巡弋飛彈」。這是美商正由美軍測試的「梭魚-500」（Barracuda-500）自主式巡弋飛彈。記者洪哲政/攝影記者洪哲政/攝影 台北航太展國防館首度展出強弓射控雷達（The Chiang-Kong AESA Radar），展出的雷達系統是實品，並曾交空軍使用訂定攔截程序準則。記者洪哲政/攝影 台北航太展國防館正積極趕工裝修，但大型展品多已就位。中科院自行研發的2.75吋火箭車載砲塔系統參展。記者洪哲政/攝影 2025台北航太國防館中科院將首度披露．我國將與美商ANDURIL Industries透過技術轉移，合作生產低成本自主巡弋飛彈」。圖為中科院和美商共同掛名的宣傳海報。記者洪哲政/攝影 中科院先前已證實，展期間中科院將公開與美商Anduril簽署無人機隊與水下無人載具後續維持技術授權。國防館現場即展出台美將合製的自主式水雷（Underwater autonomous mobile mine）。記者洪哲政/攝影 中科院將在2025台北航太展展出105公厘輪型戰車D3樣車。記者洪哲政/攝影 台北航太展國防館首展強弓反導彈及發射車，都是實品。記者洪哲政/攝影 中科院將在2025台北航太展展出的快奇攻擊無人艇。記者洪哲政/攝影

