聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部即將編列超過兆元的軍購特別預算，國防部戰規司證實，「不對稱作戰特別條例」已經在日前送行政院審查，不過規模、期程還在討論中，將再擇期說明。圖／國防部提供
國防部即將編列超過兆元的軍購特別預算，國防部戰規司證實，「不對稱作戰特別條例」已經在日前送行政院審查，不過規模、期程還在討論中，將再擇期說明。圖／國防部提供

國防部即將編列超過兆元的軍購特別預算，國防部戰規司今天證實，「不對稱作戰特別條例」已經在日前送行政院審查，不過規模、期程還在討論中，將再擇期說明。

媒體報導，為了展現賴總統宣示的自我防衛決心，國防部已向行政院提出「不對稱作戰及作戰韌性特別條例草案」，總金額規模將破兆元，並以7年為期跨年編列，將創下我國歷次特別預算金額最高的紀錄。

國防部戰規司長黃文啓中將證實，不對稱作戰特別條例已經在日前送行政院審查，不過預算額度、編列期程還在內部討論中，最終確定後會再擇期說明。

另一方面，行政院日前通過「強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，國防部也編列1132億元，用以強化國土防衛及提升資通作業環境。國防部長顧立雄表示，將可使戰備存量由30天提升到120天。

黃文啓進一步解釋，因應中共海上封鎖能力的提升，所有補給品戰備存量提升勢在必行。軍方已能迅速籌獲的為優先，所以在這次特別預算中，納入了油料及飲用水。

不過其他項目，包括零附件、彈藥、糧粖以及其他項目，都必須要有適當的貯存條件，因此國防部在特別預算中，以大部分預算編列包含彈庫、糧庫、零件庫及其他庫儲設施的整修，後續再配合這些倉庫整修及各項補給品的籌獲期程，陸續滿足未來儲備需求。

規模 國防部 行政院 軍購特別預算

新版全民國防手冊沒共軍識別資訊？ 國防部：看到軍隊就快遠離

國防部今天公布第三版全民國防手冊，配合政府推動的全社會防衛韌性理念，提供民眾相關應變資訊的指引。由於新版手冊取消共軍識別...

兆元「不對稱作戰」特別條例送政院 預算額度、期程仍未定

國防部即將編列超過兆元的軍購特別預算，國防部戰規司今天證實，「不對稱作戰特別條例」已經在日前送行政院審查，不過規模、期程...

海鯤11月交艦期限逼近 海軍：確認安全無虞即潛航測試

國造潛艦海鯤艦日前移泊台船碼頭，外界預期即將展開潛航測試，海軍司令部表示，海鯤艦目前正進行潛航前整備及安全評估，安全無虞...

國防部推新版全民國防手冊 謝龍介：別跟往常一樣落漆

國防部今日公布新版「全民國防手冊」，定名「當危機來臨時：台灣全民安全指引」。國民黨立委謝龍介今上午受訪先撇台灣沒有投降論...

空軍新雷達成樂山大佛備援 能連結天弓還有助台美聯合作戰

美方新型預警雷達AN/TPS-78採機動式雷達，可由C-130運輸或公路移動，若雷神樂山長程預警雷達這種固定陣地雷達遭攻擊、壓制，AN/TPS-78迅速轉進或支援，或可確保監視網不中斷。 資深記者洪哲政盤點空軍現有雷達體系，找出待解決的問題。

華府智庫專家：美應縮減區域軍事部署

紐約時報十五日發表華府智庫「國防重點」軍事分析主任卡瓦納（Jennifer Kavanagh）專文指出，美中關係因台灣問...

