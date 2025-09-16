兆元「不對稱作戰」特別條例送政院 預算額度、期程仍未定
國防部即將編列超過兆元的軍購特別預算，國防部戰規司今天證實，「不對稱作戰特別條例」已經在日前送行政院審查，不過規模、期程還在討論中，將再擇期說明。
媒體報導，為了展現賴總統宣示的自我防衛決心，國防部已向行政院提出「不對稱作戰及作戰韌性特別條例草案」，總金額規模將破兆元，並以7年為期跨年編列，將創下我國歷次特別預算金額最高的紀錄。
國防部戰規司長黃文啓中將證實，不對稱作戰特別條例已經在日前送行政院審查，不過預算額度、編列期程還在內部討論中，最終確定後會再擇期說明。
另一方面，行政院日前通過「強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，國防部也編列1132億元，用以強化國土防衛及提升資通作業環境。國防部長顧立雄表示，將可使戰備存量由30天提升到120天。
黃文啓進一步解釋，因應中共海上封鎖能力的提升，所有補給品戰備存量提升勢在必行。軍方已能迅速籌獲的為優先，所以在這次特別預算中，納入了油料及飲用水。
不過其他項目，包括零附件、彈藥、糧粖以及其他項目，都必須要有適當的貯存條件，因此國防部在特別預算中，以大部分預算編列包含彈庫、糧庫、零件庫及其他庫儲設施的整修，後續再配合這些倉庫整修及各項補給品的籌獲期程，陸續滿足未來儲備需求。
