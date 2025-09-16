新版全民國防手冊沒共軍識別資訊？ 國防部：看到軍隊就快遠離

國防部今天公布第三版全民國防手冊，配合政府推動的全社會防衛韌性理念，提供民眾相關應變資訊的指引。由於新版手冊取消共軍識別資訊，全動署物力動員處長沈威志表示，一般民眾難以辨識軍隊、且共軍可能偽裝成國軍，因此建議民眾一旦發現軍隊活動，就儘速遠離危險區域。

國防部公布第三版全民國防手冊，沈威志說，最新版手冊以「當危機來臨時--台灣全民安全指引」為題，配合政府推動的全社會防衛韌性理念，由9個部會共同編參與編纂，推廣「有準備、更安全」行動理念，提供民眾對威脅認知及相關應變資訊等重要安全指引，以提升自救互救保護能力及堅定防衛意志。

沈威志指出，近期包括法國、瑞典、芬蘭、挪威、立陶宛等國家，都出版新的民防手冊，台灣推動的方向與國際民主國家一致。他表示，新版手冊區分「平時的準備」、「當危機來臨時」、「守護家園」等3個章節、18個標題，提醒民眾日常居儲備、準備緊急避難包，聽到防空警報、海嘯警報時該怎麼辦等。

手冊並提醒民眾，當面臨軍事侵略時，如何掌握正確資訊，尤其任何有關國家戰敗或政府宣布投降的訊息，都是假訊息。手冊建議，當網路或通訊中斷時，可透過收聽漢聲、警廣、教育電台等公立電台頻道獲得資訊，也可到附近派出所、村里辦公室取得正確資訊。

由於前一版全民國防手冊中，如何辨識共軍的迷彩服資訊被挑出錯誤，新版手冊索性不再提供類似資訊。

沈威志解釋，多數時候一般民眾可能因距離、環境等諸多因素，難以明確辨別敵軍、我軍身分，且敵軍也可能偽裝成我軍，因此建議民眾，當發現疑似軍隊活動時，應儘速遠離該危險區域。若無法及時離開，應立即隱蔽於安全、遠離門窗的處所；也不要隨意拍照錄影、上傳我軍動態，以免造成我軍危險。

媒體也關切全民防衛手冊規劃的民生物資配售點，沈威志說，全社會防衛韌性的目標是維持各級政府機關及社會民生的正常運作，配售站攸關民生，目前規劃配售食用米、油、鹽，瓦斯及嬰兒奶粉等5種品項。

經濟部表示，全台有5668個配售站，未來希望參考口罩實名制的做法，透過超商賣場的據點，在電力、通訊正常運作情況下，協助政府配售作業，偏鄉地區則將維持原本的配售站作法，目前初步與全聯接洽，後續會做更細部討論。

沈威志說，紙本全民防衛手冊首批印製5000本，將配合9月國家防災日的災防演習現場，以及北中南指定的3處全聯門市發放。後續會再檢討發放管道；同時也可在國防部和全動署官網下載PDF版手冊。

