快訊

天使浪貓狂蹭撒嬌 抬頭瞬間讓想收編女子幻滅：沒見過這麼醜的

權王台積電勁揚30元！台股上漲272點收25,629點 盤中、收盤同創新高

律師訝異借紫南宮發財金沒還會催繳 廟方：怕香客忘了

聽新聞
0:00 / 0:00

新版全民國防手冊沒共軍識別資訊？ 國防部：看到軍隊就快遠離

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部公布第三版全民國防手冊，取消共軍識別資訊，全動署解釋，一般民眾難以辨識軍隊、且共軍可能偽裝成國軍，因此建議民眾一旦發現軍隊活動，就儘速遠離危險區域。圖／國防部提供
國防部公布第三版全民國防手冊，取消共軍識別資訊，全動署解釋，一般民眾難以辨識軍隊、且共軍可能偽裝成國軍，因此建議民眾一旦發現軍隊活動，就儘速遠離危險區域。圖／國防部提供

國防部今天公布第三版全民國防手冊，配合政府推動的全社會防衛韌性理念，提供民眾相關應變資訊的指引。由於新版手冊取消共軍識別資訊，全動署物力動員處長沈威志表示，一般民眾難以辨識軍隊、且共軍可能偽裝成國軍，因此建議民眾一旦發現軍隊活動，就儘速遠離危險區域。

國防部公布第三版全民國防手冊，沈威志說，最新版手冊以「當危機來臨時--台灣全民安全指引」為題，配合政府推動的全社會防衛韌性理念，由9個部會共同編參與編纂，推廣「有準備、更安全」行動理念，提供民眾對威脅認知及相關應變資訊等重要安全指引，以提升自救互救保護能力及堅定防衛意志。

沈威志指出，近期包括法國、瑞典、芬蘭、挪威、立陶宛等國家，都出版新的民防手冊，台灣推動的方向與國際民主國家一致。他表示，新版手冊區分「平時的準備」、「當危機來臨時」、「守護家園」等3個章節、18個標題，提醒民眾日常居儲備、準備緊急避難包，聽到防空警報、海嘯警報時該怎麼辦等。

手冊並提醒民眾，當面臨軍事侵略時，如何掌握正確資訊，尤其任何有關國家戰敗或政府宣布投降的訊息，都是假訊息。手冊建議，當網路或通訊中斷時，可透過收聽漢聲、警廣、教育電台等公立電台頻道獲得資訊，也可到附近派出所、村里辦公室取得正確資訊。

由於前一版全民國防手冊中，如何辨識共軍的迷彩服資訊被挑出錯誤，新版手冊索性不再提供類似資訊。

沈威志解釋，多數時候一般民眾可能因距離、環境等諸多因素，難以明確辨別敵軍、我軍身分，且敵軍也可能偽裝成我軍，因此建議民眾，當發現疑似軍隊活動時，應儘速遠離該危險區域。若無法及時離開，應立即隱蔽於安全、遠離門窗的處所；也不要隨意拍照錄影、上傳我軍動態，以免造成我軍危險。

媒體也關切全民防衛手冊規劃的民生物資配售點，沈威志說，全社會防衛韌性的目標是維持各級政府機關及社會民生的正常運作，配售站攸關民生，目前規劃配售食用米、油、鹽，瓦斯及嬰兒奶粉等5種品項。

經濟部表示，全台有5668個配售站，未來希望參考口罩實名制的做法，透過超商賣場的據點，在電力、通訊正常運作情況下，協助政府配售作業，偏鄉地區則將維持原本的配售站作法，目前初步與全聯接洽，後續會做更細部討論。

沈威志說，紙本全民防衛手冊首批印製5000本，將配合9月國家防災日的災防演習現場，以及北中南指定的3處全聯門市發放。後續會再檢討發放管道；同時也可在國防部和全動署官網下載PDF版手冊。

民防 國防部 社會防衛韌性

延伸閱讀

國防部推新版全民國防手冊 謝龍介：別跟往常一樣落漆

福建號首度穿越台海 共軍專家：正式服役前最後一階段試驗

中共「福建號」航艦通過台海 專家：恐動搖台澎防衛作戰基礎

共軍第三艘航艦「福建艦」通過台灣海峽 赴南海訓練

相關新聞

新版全民國防手冊沒共軍識別資訊？ 國防部：看到軍隊就快遠離

國防部今天公布第三版全民國防手冊，配合政府推動的全社會防衛韌性理念，提供民眾相關應變資訊的指引。由於新版手冊取消共軍識別...

海鯤11月交艦期限逼近 海軍：確認安全無虞即潛航測試

國造潛艦海鯤艦日前移泊台船碼頭，外界預期即將展開潛航測試，海軍司令部表示，海鯤艦目前正進行潛航前整備及安全評估，安全無虞...

國防部推新版全民國防手冊 謝龍介：別跟往常一樣落漆

國防部今日公布新版「全民國防手冊」，定名「當危機來臨時：台灣全民安全指引」。國民黨立委謝龍介今上午受訪先撇台灣沒有投降論...

空軍新雷達成樂山大佛備援 能連結天弓還有助台美聯合作戰

美方新型預警雷達AN/TPS-78採機動式雷達，可由C-130運輸或公路移動，若雷神樂山長程預警雷達這種固定陣地雷達遭攻擊、壓制，AN/TPS-78迅速轉進或支援，或可確保監視網不中斷。 資深記者洪哲政盤點空軍現有雷達體系，找出待解決的問題。

華府智庫專家：美應縮減區域軍事部署

紐約時報十五日發表華府智庫「國防重點」軍事分析主任卡瓦納（Jennifer Kavanagh）專文指出，美中關係因台灣問...

周四開展！特別預算破兆元 國防展搶軍工大餅

美方要求我國大幅擴增軍費，賴政府將編列史上最高的破兆元軍購特別預算，國內外廠商爭搶軍工市場大餅。兩年一度的台北國際航太暨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。