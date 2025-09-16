海鯤11月交艦期限逼近 海軍：確認安全無虞即潛航測試

國造潛艦海鯤艦日前移泊台船碼頭，外界預期即將展開潛航測試，海軍司令部表示，海鯤艦目前正進行潛航前整備及安全評估，安全無虞就會展開測試。但最重要是維持安全品質。另一方面空軍向美採購F-16C/D戰機，傳出無法明年底前完成交機，空軍司令部表示，正隨時透過專案辦公室及駐場人員掌握生產線進度。

國造潛艦原型艦海鯤艦9月2日自台船船塢移泊高雄港91號碼頭，外界預期海鯤艦即將展開潛航測試，不過兩周以來仍無進度，眼看9月底海測結束及11月交艦的期限逼近，海軍司令部參謀長邱俊榮中將表示，海鯤艦目前已經完成各系統、裝備效能修正、水線以下水密測試以及水下裝備檢整，並於9月2日移泊台船測試碼頭，後續正在進行海上測試前的整備及安全評估，將依照節點進行浮航測試，達到潛航條件且安全無虞後，會進行潛航測試。

邱俊榮說，針對海上測試，海軍持續依照合約進行專案管理外，最重要是要維持整個測試的安全品質，海軍會持續督導台船依照建造規範履約交艦，依照合約精神完成全案。

外界也關切海鯤艦預算能否順利解凍？邱俊榮表示，依照114年與預算凍結50%，在原型艦通過海上測試後，將會安排赴立法院專案報告，爭取預算解凍。

另一方面，空軍向美方採購F-16C/D Block70戰機，一度傳出國慶日前後將有首批2架飛返台灣，不過遭軍方否認；另一方面又傳出由於奇異公司製造的F110發動機內部組件系統發現瑕疵需要時間改正，加上內建式AN/ALQ-254電戰系統的測試、生產進度都落後，導致無法在2026年底前完成66架全數交機。

空軍司令部計畫處長江元琦少將表示，目前F-16C/D戰機正在進行組裝和整合測試，空軍除了藉由與美方專案辦公室的定期會議掌握進度及系統整合風險外，也透過駐場人員實地了解生產線狀況，隨時更新最新進度，以利後續依照進度規劃人員訓練及完成飛返整備的工作。

江元琦重申，有關國慶交機的消息，純屬臆測。

