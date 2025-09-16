快訊

國防部推新版全民國防手冊 謝龍介：別跟往常一樣落漆

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委謝龍介。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委謝龍介。圖／聯合報系資料照片

國防部今日公布新版「全民國防手冊」，定名「當危機來臨時：台灣全民安全指引」。國民黨立委謝龍介今上午受訪先撇台灣沒有投降論，台灣人都很勇敢，他也說手冊出來後，大家會嚴格檢驗，若跟往常一樣不堪一擊，那就很「落漆」。

國防部今公布新版全民國防手冊，該手冊共分成「平時的準備」、「當危機來臨時」及「守護家園」等3大章節、18個標題展開。內容包括居家儲備、緊急避難包、防空與海嘯警報應對、資安注意事項、正確資訊獲取，及軍事侵略與天災的不同應變方式，甚至包括如何與孩子討論危機議題。最後以「守護家園：我們需要你和妳」作結，呼籲全民共同行動。

謝龍介說，國防部推出這些手冊，應該要務實且要貼近事實，讓全民易懂。所謂的「台灣投降論」，台灣完全沒有這種論調，不要隨便帶風向，台灣人很勇敢。

謝龍介表示，國防部的手冊，第一點要讓一般百姓都能簡易讀懂，操作手冊的重點跟規範要明確，也建議國防部最好能夠透過民政系統，就能快速傳到鄰里之間，才能引起大家共識，大家也會嚴格檢驗，報告跟手冊出來，如果跟往常一樣不堪一擊，那就很「落漆」。

國防部 謝龍介 台灣人

