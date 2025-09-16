聽新聞
0:00 / 0:00

華府智庫專家：美應縮減區域軍事部署

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導

紐約時報十五日發表華府智庫「國防重點」軍事分析主任卡瓦納（Jennifer Kavanagh）專文指出，美中關係因台灣問題持續惡化，現在比以往任何時刻更接近衝突臨界點，但眼下無解的局面實則可解套。卡瓦納主張，美國總統川普應大膽與中國大陸達成協議，縮減區域軍事部署，並明確告訴台灣，美方的軍事支援既非保證也非無限。

「國防重點」智庫（Defense Priorities）素來傾向限縮美國防務政策。卡瓦納描述，過去十年，台灣的抗拒引發北京恫嚇，促使華府強化對台支持，往復循環使台灣成為美中衝突核心。

卡瓦納並主張，川普政府避免捲入戰爭的最佳做法，是大膽尋求與中國達成一項新協議：縮減美國在區域的防務部署來恢復台海平衡，並明確告訴台灣，美國不保證一定提供軍事支援，即使提供也有範圍與限度，不是無止境。

美國 衝突 美中關係

延伸閱讀

影／高雄傍晚天空上演驚人閃電秀 氣象專家揭露這原因造成

韓迷「台灣感性」 專家：愈在地愈國際 旅遊趨勢轉向當地庶民生活

美學者批台灣搞壞美中關係！籲川普與陸達成協議 撤走駐台教官和武器

0050、006208該存哪個好？專家建議「兩個都存」：最大程度免繳二代健保

相關新聞

華府智庫專家：美應縮減區域軍事部署

紐約時報十五日發表華府智庫「國防重點」軍事分析主任卡瓦納（Jennifer Kavanagh）專文指出，美中關係因台灣問...

共軍閱兵秀遠火及無人機威脅 國軍5年兵力整建無對策

國軍愛國者、天弓等防空飛彈用來攔截共軍導彈，防空成本出現爭議。若用飛彈攔截火箭，正中共軍消耗戰下懷。中共九三閱兵後的討論重點之一在於，國軍若以高價防空飛彈攔截共軍火箭，性價比極低。 資深記者洪哲政檢討五年兵力整建計畫等論述，與您一起思考如何反制共軍廉價火箭與無人機？

周四開展！特別預算破兆元 國防展搶軍工大餅

美方要求我國大幅擴增軍費，賴政府將編列史上最高的破兆元軍購特別預算，國內外廠商爭搶軍工市場大餅。兩年一度的台北國際航太暨...

爭取國防市場 夜視系統大廠跨足軍規無人機

2025台北國際航太暨國防工業展，即將於18至20日在南港展覽館舉行。代理美商Teledyne FLIR軍規級紅外線熱像...

智慧無人艇由高雄北上 國防展將現場表演遙控進出港

台北國際航太暨國防工業展（TADTE）將於18至20日（本周四至六）在台北南港展覽館舉行。受到美方要求我國擴增軍費，賴政...

民間投入客機改造海上巡邏機有成 已多次偵獲共軍機艦

中共機艦出沒台海周遭逐漸常態化，國軍監偵需求日增。在政府提高國防預算、鼓勵軍工產業政策下，有民間業者投入將輕型客機改裝成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。