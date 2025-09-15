23架次共機越中線擾周邊空域　國軍嚴密監控

國軍愛國者、天弓等防空飛彈用來攔截共軍導彈，防空成本出現爭議。若用飛彈攔截火箭，正中共軍消耗戰下懷。中共九三閱兵後的討論重點之一在於，國軍若以高價防空飛彈攔截共軍火箭，性價比極低。 資深記者洪哲政檢討五年兵力整建計畫等論述，與您一起思考如何反制共軍廉價火箭與無人機？

2025-09-15 07:30