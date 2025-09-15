快訊

南韓恐再挨川普25%關稅！韓美協議1難題喬不攏 談好15%稅率拉警報

高鐵又爆行動電源自燃…消防員教「最有效滅火法」：家裡也適用

直擊！北市公館圓環施工填平地下道首遇上班日 尖峰時段流量曝光

23架次共機越中線擾周邊空域　國軍嚴密監控

中央社／ 台北15日電

國防部今天表示，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，23架次共機逾越台灣海峽中線侵擾北部、西南及東部空域，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。

國防部上午發布共機艦動態，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲共機26架次（其中23架次逾越台灣海峽中線進入北部、西南及東部空域）、共艦9艘及公務船1艘，持續在台海周邊活動。

國防部強調，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。

飛彈 國防部 海峽中線

延伸閱讀

美英軍艦穿越台海 解放軍批挑釁

繼波蘭之後…羅馬尼亞空域也遭無人機侵入 緊急出動戰機

無人機侵入羅馬尼亞空域 戰機緊急升空因應

福建艦通過台海大批共軍機艦活動 國軍嚴密監控

相關新聞

共軍閱兵秀遠火及無人機威脅 國軍5年兵力整建無對策

國軍愛國者、天弓等防空飛彈用來攔截共軍導彈，防空成本出現爭議。若用飛彈攔截火箭，正中共軍消耗戰下懷。中共九三閱兵後的討論重點之一在於，國軍若以高價防空飛彈攔截共軍火箭，性價比極低。 資深記者洪哲政檢討五年兵力整建計畫等論述，與您一起思考如何反制共軍廉價火箭與無人機？

周四開展！特別預算破兆元 國防展搶軍工大餅

美方要求我國大幅擴增軍費，賴政府將編列史上最高的破兆元軍購特別預算，國內外廠商爭搶軍工市場大餅。兩年一度的台北國際航太暨...

爭取國防市場 夜視系統大廠跨足軍規無人機

2025台北國際航太暨國防工業展，即將於18至20日在南港展覽館舉行。代理美商Teledyne FLIR軍規級紅外線熱像...

智慧無人艇由高雄北上 國防展將現場表演遙控進出港

台北國際航太暨國防工業展（TADTE）將於18至20日（本周四至六）在台北南港展覽館舉行。受到美方要求我國擴增軍費，賴政...

民間投入客機改造海上巡邏機有成 已多次偵獲共軍機艦

中共機艦出沒台海周遭逐漸常態化，國軍監偵需求日增。在政府提高國防預算、鼓勵軍工產業政策下，有民間業者投入將輕型客機改裝成...

具戰略意義 海軍萬噸級磐石軍艦泊靠太平島碼頭首曝光

海軍114年敦睦遠航訓練支隊日前航抵南沙太平島，油彈補給艦磐石軍艦順利泊靠整建浚深的南沙太平碼頭。這是萬噸級軍艦泊靠太平...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。