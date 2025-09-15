周四開展！特別預算破兆元 國防展搶軍工大餅

美方要求我國大幅擴增軍費，賴政府將編列史上最高的破兆元軍購特別預算，國內外廠商爭搶軍工市場大餅。兩年一度的台北國際航太暨國防工業展（ＴＡＤＴＥ）本周四登場，一連舉行三天。參展廠商由前年二五七家，劇增為四九五家；場地由往年北市世貿中心，移往空間較大的南港展覽館，無人載具與人工智慧是今年展覽最大特色。

據指出，國防部已向行政院提出「不對稱作戰及作戰韌性特別條例草案」，這筆特別預算總金額破兆元，並以七年為期編列，將創下我國歷次特別預算規模最高紀錄。

中科院今年效法國際業界慣例，在會展現場與多家廠商簽訂合約與備忘錄。簽約對象包括國防部長顧立雄特別接見創辦人拉奇（P. Luckey）的安杜里爾（Anduril），以及加拿大AirShare公司；分別簽訂DIVE-LD水下無人載具，與無人機攔截火箭彈的採購合約。

與中科院簽訂備忘錄的四家美商，包括空境的無人機、MARTAC的無人船；與李奧納多合作銷售M60A3戰車的新式射控觀瞄系統；與諾斯洛普格魯曼的整合防空飛彈防禦系統（IBCS）。其中M60A3射控升級方案，最近剛被陸軍決定「現況結案」不予採用，此次中科院爭取到國際大廠青睞，採「台灣生產，美方品牌」模式行銷國際，可謂出了一口悶氣。

IBCS整合各型防空飛彈的目標資訊與指揮管制，未來將成為愛國者系統的標配。這也是我方爭取E-2D預警機未果之下，諾格公司近來對台軍售最大斬獲。中科院參與合作，未來國造天弓、陸劍二等飛彈，能與愛國者等美製防空飛彈系統整合，相互交換情資，作到「Ａ看Ｂ射」。

國內廠商也競相標榜跨足無人載具。正為海軍承造輕巡防艦的中信造船，推出具備人工智慧的「中信五號」無人艇。該艇今天從高雄出發，自主航行北上，周三進入台北港，會展期間將展示從南港遙控進出港。代理紅外線／光電系統的科力航太，今年也引進無人機起降平台，即使在疾駛車輛或快艇中仍可自動起降。

在台東經營飛行學校起家的安捷航空，將原用於醫療後送的P2012小型客機，加裝合成孔徑雷達與夜視系統，海域偵搜能力不下軍方的P-3反潛巡邏機。

韌性台灣國際論壇20日登場

此外，總統府「全社會防衛韌性委員會」屆滿一周年，據指出，九月廿日的會議將突破以往，以「韌性台灣民主永續」國際論壇形式呈現，邀請廿位國際訪賓、十六個駐台辦事處相關代表出席，美台商會、歐台商會、日本工商會也會到場，凸顯委員會備受國際關注、面向國際合作、內外整備團結的三大意義。據了解，討論主題將從全社會防衛韌性五大主軸延伸。

