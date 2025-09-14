爭取國防市場 夜視系統大廠跨足軍規無人機

2025台北國際航太暨國防工業展，即將於18至20日在南港展覽館舉行。代理美商Teledyne FLIR軍規級紅外線熱像儀的科力航太公司表示，將聚焦五大軍規級紅外線光電偵蒐與觀測系統，涵蓋空中、海上、陸上與單兵應用。

在無人機領域，科力航太展出可以安裝在車輛或快艇上的無人機自動起降系統及SkyRanger R70 無人機，能搭載多光電／紅外線 偵蒐模組，即時回傳影像，也可以改用有限模式，透過繫留繩傳遞訊號與電力，適合海岸巡防、災害搜救與邊境監控。相較於商規無人機，SkyRanger R70具備軍規級感測器、抗干擾能力與更強的續航與載重，可在複雜電磁環境下穩定操作，已在俄烏戰場實戰驗證。公司也將展示多款 OEM 紅外線鏡頭模組，能靈活整合至 UAV、UGV 或固定站台，應用於目標獲得與影像辨識。這些鏡頭模組具備軍規級高解析與高靈敏度，即使在濃霧或降雨下仍能清晰辨識，降低誤判與視覺盲區風險。

在海上防衛與執法任務中，SeaFLIR 240 光電系統專為中小型艦艇設計，整合光電追蹤、熱影像偵蒐與雷射測距，即使在高速航行或惡劣海象中仍能鎖定目標，適合快艇／突擊艇執行夜間反恐、緝私、反偷渡與近岸巡防等執法任務。針對單兵與地面部隊執行夜間偵察與反滲透行動的Recon V 與 Recon VUL 手持式熱像觀測系統，能在低光或無光環境下提供清晰影像，比舊型裝備提供更高解析度與更長續航。

科力航太也將展出 HDC MR 陸用長程光電系統，具備遠距精確識別與自動目標追蹤能力，適用全天候海岸邊境防衛與重要設施安全防護，已獲世界多國部署驗證。不僅在解析度與偵測距離上勝過歐洲、以色列與台灣本地產品，並可結合 AI 輔助功能，能即時判別人員、車輛與船舶等不同目標威脅，大幅降低誤報率。

