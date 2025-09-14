快訊

台北田徑場燈具「爆裂起火」嚇壞觀眾 苗博雅在場協助指揮疏散

關稅引發短缺恐慌！去年美國掀蛋荒…今年恐將在「這食品」上再現

恐引發骨牌效應...最快10月將普發現金1萬元 釋昭慧臉書發文號召民眾拒領

爭取國防市場 夜視系統大廠跨足軍規無人機

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
美商Teledyne FLIR Defense 最新發表的SkyRanger R70 無人機，將於2025台北國際航太暨國防工業展亮相。搭配的SkyCarrier自動起降平台系統，可讓無人機在即使中的車輛或快艇自動起降。圖／科力航太提供
美商Teledyne FLIR Defense 最新發表的SkyRanger R70 無人機，將於2025台北國際航太暨國防工業展亮相。搭配的SkyCarrier自動起降平台系統，可讓無人機在即使中的車輛或快艇自動起降。圖／科力航太提供

2025台北國際航太暨國防工業展，即將於18至20日在南港展覽館舉行。代理美商Teledyne FLIR軍規級紅外線熱像儀的科力航太公司表示，將聚焦五大軍規級紅外線光電偵蒐與觀測系統，涵蓋空中、海上、陸上與單兵應用。

在無人機領域，科力航太展出可以安裝在車輛或快艇上的無人機自動起降系統及SkyRanger R70 無人機，能搭載多光電／紅外線 偵蒐模組，即時回傳影像，也可以改用有限模式，透過繫留繩傳遞訊號與電力，適合海岸巡防、災害搜救與邊境監控。相較於商規無人機，SkyRanger R70具備軍規級感測器、抗干擾能力與更強的續航與載重，可在複雜電磁環境下穩定操作，已在俄烏戰場實戰驗證。公司也將展示多款 OEM 紅外線鏡頭模組，能靈活整合至 UAV、UGV 或固定站台，應用於目標獲得與影像辨識。這些鏡頭模組具備軍規級高解析與高靈敏度，即使在濃霧或降雨下仍能清晰辨識，降低誤判與視覺盲區風險

在海上防衛與執法任務中，SeaFLIR 240 光電系統專為中小型艦艇設計，整合光電追蹤、熱影像偵蒐與雷射測距，即使在高速航行或惡劣海象中仍能鎖定目標，適合快艇／突擊艇執行夜間反恐、緝私、反偷渡與近岸巡防等執法任務。針對單兵與地面部隊執行夜間偵察與反滲透行動的Recon V 與 Recon VUL 手持式熱像觀測系統，能在低光或無光環境下提供清晰影像，比舊型裝備提供更高解析度與更長續航。

科力航太也將展出 HDC MR 陸用長程光電系統，具備遠距精確識別與自動目標追蹤能力，適用全天候海岸邊境防衛與重要設施安全防護，已獲世界多國部署驗證。不僅在解析度與偵測距離上勝過歐洲、以色列與台灣本地產品，並可結合 AI 輔助功能，能即時判別人員、車輛與船舶等不同目標威脅，大幅降低誤報率。

電力 風險

延伸閱讀

臺南運用無人機提升風災勘查效率　

航太國防展 科力聚焦空中遊騎兵已獲俄烏戰場驗證

美媒頓悟了？ 拋1觀點指「買中國貨反而有利國安」

墜海的無人機非一般？海南懸賞10萬人民幣籲漁船協尋

相關新聞

爭取國防市場 夜視系統大廠跨足軍規無人機

2025台北國際航太暨國防工業展，即將於18至20日在南港展覽館舉行。代理美商Teledyne FLIR軍規級紅外線熱像...

智慧無人艇由高雄北上 國防展將現場表演遙控進出港

台北國際航太暨國防工業展（TADTE）將於18至20日（本周四至六）在台北南港展覽館舉行。受到美方要求我國擴增軍費，賴政...

民間投入客機改造海上巡邏機有成 已多次偵獲共軍機艦

中共機艦出沒台海周遭逐漸常態化，國軍監偵需求日增。在政府提高國防預算、鼓勵軍工產業政策下，有民間業者投入將輕型客機改裝成...

華航機隊／曾為特種任務的白手套 華航翻身多虧了寮國

隨著復興航空與遠東航空走入歷史，1959年成立的中華航空，是台灣最資深航空公司。今年底屆滿66年的華航，最早是在蔣經國指示下，為空軍執行特種任務組建的白手套公司，1960年代投入中南半島戰場；隨後華航建立國際航線網，見證台灣外交困境與經濟起飛，乃至於近30年天空開放政策下的產業競合。華航的歷史，反映中華民國過去一甲子的縮影。

具戰略意義 海軍萬噸級磐石軍艦泊靠太平島碼頭首曝光

海軍114年敦睦遠航訓練支隊日前航抵南沙太平島，油彈補給艦磐石軍艦順利泊靠整建浚深的南沙太平碼頭。這是萬噸級軍艦泊靠太平...

大陸海警和漁船連擾東沙海域 漁船越界小舟被扣

海巡署台南艦昨天下午將中國海警船驅離東沙限制水域，晚間再偵獲中國1艘漁船違法越界，經調派2艇查緝，查扣漁船小舟，驅離漁船...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。