智慧無人艇由高雄北上 國防展將現場表演遙控進出港

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
中信造船「中信5號」無人艇。圖/讀者蘇嘉健提供
中信造船「中信5號」無人艇。圖/讀者蘇嘉健提供

台北國際航太暨國防工業展（TADTE）將於18至20日（本周四至六）在台北南港展覽館舉行。受到美方要求我國擴增軍費，賴政府將編列史上最大之破兆元軍購特別預算的影響，中外廠商爭搶市場大餅，報名參展廠商由前年的257家，劇增為495家。場地由往年台北市信義區的世貿中心，移往空間較大的南港展覽館。

無人載具與人工智慧，是今年展覽最大特色，參展主要廠商在此方面幾乎都有所著墨。正為海軍承造兩艘輕型巡防艦的中信造船，推出具備人工智慧的「中信五號」無人艇。該艇將於明天（15日）從該公司位於高雄旗津的廠區出發，自主航行北上，周三（17日）進入台北港，會展期間將展示從南港遙控進出港。另外中信也將於周五與美商Leidos Gibbs & Cox公司正式宣布策略合作，雙方將聯手開發智慧無人船市場。

中信宣稱， 智慧無人艇將具備4G/5G無線網路、跳頻與展頻無線電、衛星通訊等能力，通訊鏈路自動切換，能以雷達感測資訊，即時生成電子海圖即時影像。未來可扮演主動攻擊、護衛母艦、巡邏偵查、作戰通訊平台等任務。中信五號艇已經於8月19日順利完成高雄出發，自主航往小琉球，繞島一圈後之順利返航高雄港。

