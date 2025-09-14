國防展18日登場 M1A2T、海馬士與105戰砲樣車亮相

快訊

中央社／ 台北14日電

歷屆最大規模的國防展18日將於南港登場，由國防部主責的國防館，將展示對美軍購的M1A2T戰車、海馬士多管火箭系統，及國造105公厘戰砲車D3樣車，民眾有望近距一睹國軍新式裝備。

兩年一度的台灣國際航太暨國防工業展9月18日至20日將在台北南港展覽館登場，本屆主題為「先進國防、永續飛行、韌性供應鏈、無人未來」，共14國、逾400家廠商參展，其中龍德造船、中信造船、台灣國際造船等本土造船廠首度參展，聚焦無人水面載具與艦艇系統整合。

國防部主責的國防館，軍備局將展出8月於「國防線上」影片首度披露的4款多功能無人機，包括FPV（沉浸式）無人機、投彈式無人機、自殺式無人機、監偵型無人機，其中投彈型、自殺型為首次曝光。

此外，由軍備局、中科院共同研製的105公厘輪型戰砲車，搭載105公厘戰車砲。歷經D1、D2樣車1年研改後，D3樣車已達成降低車高、砲塔微調的優化作業，同樣將於國防展見客。

中科院部分，展出自行研製的「快奇無人艇」。快奇於8月底的「海空精準飛彈射擊」演練，透過「無人艇發射無人機」的創新戰術成功命中靶艦，至於操演中同時亮相的「勁蜂無人機」也有望同步對外披露。

國防館一大亮點，則是規劃對美軍購的陸軍新式裝備M1A2T戰車、海馬士多管火箭系統（HIMARS）將在展場中亮相，民眾有機會近距離接觸新式裝備，藉此強化全民國防。

台船部分，預料簡介「國艦國造」造船能量級成績外，自主研發的無人船「奮進魔鬼魚」號（EndeavorManta）也同步亮相。台船宣布，奮進魔鬼魚今年9月5日獲美國驗船協會（ABS）原則性設計認可（Approval in Principle，AIP）。

這次國防展規模更甚過往，外商除指標性軍火商，Lockheed Martin（洛馬）、Northrop Grumman（諾格）、BAE Systems、L3Harris等，也新增無人機Anduril新創公司、埃爾比特系統美國分公司（ElbitAmerica）、捷克聖劍（Excalibur Army）；國內則包括國防部、太空中心、航太公會、亞創中心、漢翔、雷虎、中光電、仁寶電腦、昇達科等廠商。

M1A2T 國防部 海馬士

