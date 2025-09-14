軍博館將陳展金門之熊輕戰車 運用科技打造沉浸體驗

快訊

中央社／ 台北14日電

國家軍事博物館共7層樓，預計明年完工，陳展內容橫跨古今，包括被稱為「金門之熊」的M5A1輕戰車、鷹式飛彈指揮所、OH-13直升機等大型儎台，常設展廳也大量運用投影及科技輔助，打造沉浸式體驗。

統計截至9月7日止，目前正在施工中的國家軍事博物館總體進度已達72.399%，預計明年完工、民國116年對外營運，根據規劃，地上7層、地下3層的軍博館，大門口則設置於北安路，區分為別館（行政、公共服務）及主館。

常設展規劃在2至6樓，主題依序「世界軍事變遷」、「第二次世界大戰」、「國際局勢與台海諸役」、「軍事與社會」、「國防自主」及「國防軍事體驗」。

陳展於館內的重點大型儎台，包括被稱為是「金門之熊」的M5A1輕戰車、M3輕戰車、M101A1式105牽引榴彈砲、鷹式飛彈及指揮所、OH-13直升機等；陳展於館外的大型儎台，則包括剛除役的AT-3教練機、F-5戰機等，陳展內容橫跨古今，深具歷史傳承意義。

此外，未來若有大型儎台須於特展區陳展，軍博館也預留布展彈性，設置吊掛平台設施以利進行作業。

軍博館籌備處指出，博物館建築配置汲取孫子兵法中「圍合」與「虛實對比」的戰略思想，以一座挑高30米明亮中庭為核心，貫穿各樓層垂直視野，營造出開闊通透的磅礴氣勢，民眾一進入挑高、可遠眺基隆河景的大廳，及行經兩側以樂儀隊意象裝置塑造的迎賓長廊時，即可感受國軍的威儀與現代美學。

軍博館籌備處表示，館內不僅運用浮空投影等科技輔助展示，更精心打造一座以飛機維修機棚為意象的298席專業展演廳；此外，博物館結合戶外空間規劃軍備陳展區，並設兒童廳、專業圖書室，以及可飽覽基隆河岸風光的7樓景觀餐廳等多元設施，目的在打造一座兼具知性與休閒功能的指標性文化場館。

