快訊

上周還發文推經典口味 新竹知名烘焙坊突倒閉8分店全關 負責人失聯

iPhone 17才剛出…iPhone 18 Pro大改版來了！迎3大亮點更心動

民間投入客機改造海上巡邏機有成 已多次偵獲共軍機艦

聯合報／ 記者程嘉文／台東即時報導
安捷航空「蒼鷹」計畫，機上偵測到的情資，可即時回傳給岸上。圖／安捷航空提供
安捷航空「蒼鷹」計畫，機上偵測到的情資，可即時回傳給岸上。圖／安捷航空提供

中共機艦出沒台海周遭逐漸常態化，國軍監偵需求日增。在政府提高國防預算、鼓勵軍工產業政策下，有民間業者投入將輕型客機改裝成海上巡邏機業務，已多次在海上偵監到共軍機艦，預定在本月18日開幕的台北國際航太國防工業產展示改裝成果及能量，盼爭取到海巡署或軍方業務。

兩岸關係緊張，台灣周遭海域監偵的重要性持續上升。其中空中巡邏具備反應快速的優勢，可以與水面巡邏艦艇互補。然而目前海巡署並無自身航空兵力，海軍的P-3C反潛巡邏機固然功能完整，但是操作成本昂貴，且因美軍汰除同型機，影響後勤供應，導致機隊妥善率偏低。在政府提高國防預算，鼓勵軍工產業的政策下，近年國內許多廠商跨足相關領域，以往經營機師培訓與醫療後送等業務的安捷航空，如今也投入海洋監偵的「蒼鷹」計畫，並將於18日開幕的台北國際航太國防工業展，展示能量與成果，希望爭取海巡署或軍方的業務。

基地位於台東豐年機場的安捷航空，是國內唯一的機師培訓學校，近年已成為國內民航機師的重要來源之一，合作對象包括台灣虎航、星宇等航空業者。除了使用奧地利的DA40/DA42教練機，也引進義大利製P2012九人座小型客機，負責金門縣府的緊急醫療後送任務，兼營空中觀光業務。

安捷董事長高健祐說，該公司為推動「蒼鷹」計畫，已經通過國際武器貿易條例（ITAR）管制取得輸出許可，引進IMSAR所研發的NSP-7合成孔徑雷達，解析度可達10公分等級；以及Teledyne FLIR生產的紅外線光電系統Star SAFIRE 380-HDc，具備短波紅外線（SWIR）功能的紅外線熱像儀。P2012的機腹有兩具開口，可以安裝偵測儀器。二者相較，雷達的搜索範圍大，最遠可及340公里，適合大範圍的海域搜索，搭配船隻自動識別系統（AIS），掌握可疑目標後，再以最大範圍25公里的高解析度光電／紅外線系統鎖定。最後透過指管情報處理平台（C2/PED），就可即時產出情報，加密傳輸回地面與海上單位，爭取更充裕的決策應處時間。此外也引進德國製的測深光達，可從空中測量海底深度，最大距離80公尺。能夠快速、大面積且精準的掌握水下地形，可應用於航道測繪、港灣建設、離岸工程與災後搶修，同時具備反登陸與水下戰場的監測潛力。

高健祐表示，公司的的飛機、儀器與人員均已經到位，過去半年試飛中，已經多次偵獲共艦與科研船，包括054A型護衛艦、052D驅逐艦、東調級科研船，並展現對小型船隻及非傳統目標的即時偵察。相較於無人機在冬季受到強烈東北季風影響，未必能順利升空執行勤務，P2012的抗風性較佳，足以在一般天候下執行任務。

「蒼鷹」計畫P2012機以光電／紅外線系統拍下的小型漁船。圖／安捷航空提供
「蒼鷹」計畫P2012機以光電／紅外線系統拍下的小型漁船。圖／安捷航空提供
安捷航空以飛行學校業務起家，主要教練機種為奧地利製DA40。記者程嘉文／攝影
安捷航空以飛行學校業務起家，主要教練機種為奧地利製DA40。記者程嘉文／攝影
安捷航空「蒼鷹」計畫P2012艙內狀況：右方為雷達螢幕搭配自動船位系統，左為光電／紅外線顯示幕。記者程嘉文／攝影
安捷航空「蒼鷹」計畫P2012艙內狀況：右方為雷達螢幕搭配自動船位系統，左為光電／紅外線顯示幕。記者程嘉文／攝影
安捷航空「蒼鷹」計畫將P2012小型客機加裝海上巡邏監偵能力，今年7月在台東外海拍攝到的中共054A巡防艦。圖／安捷航空提供
安捷航空「蒼鷹」計畫將P2012小型客機加裝海上巡邏監偵能力，今年7月在台東外海拍攝到的中共054A巡防艦。圖／安捷航空提供
P2012小型客機可轉任海洋監偵任務，機腹加裝紅外線／光電觀測系統（前）與合成孔徑雷達（後）。圖／安捷航空提供
P2012小型客機可轉任海洋監偵任務，機腹加裝紅外線／光電觀測系統（前）與合成孔徑雷達（後）。圖／安捷航空提供

機師 軍工 共軍 海巡署 國防預算

延伸閱讀

福建艦通過台海大批共軍機艦活動 國軍嚴密監控

影／聯合航空波音737故障！緊急迫降日本關西機場 機上逾140人現況曝光

馬國亞洲航空有意購買大陸國產C919客機 或成海外首筆訂單

1小時內 2客機從香港飛南韓接連故障 安全折返

相關新聞

民間投入客機改造海上巡邏機有成 已多次偵獲共軍機艦

中共機艦出沒台海周遭逐漸常態化，國軍監偵需求日增。在政府提高國防預算、鼓勵軍工產業政策下，有民間業者投入將輕型客機改裝成...

華航機隊／曾為特種任務的白手套 華航翻身多虧了寮國

隨著復興航空與遠東航空走入歷史，1959年成立的中華航空，是台灣最資深航空公司。今年底屆滿66年的華航，最早是在蔣經國指示下，為空軍執行特種任務組建的白手套公司，1960年代投入中南半島戰場；隨後華航建立國際航線網，見證台灣外交困境與經濟起飛，乃至於近30年天空開放政策下的產業競合。華航的歷史，反映中華民國過去一甲子的縮影。

具戰略意義 海軍萬噸級磐石軍艦泊靠太平島碼頭首曝光

海軍114年敦睦遠航訓練支隊日前航抵南沙太平島，油彈補給艦磐石軍艦順利泊靠整建浚深的南沙太平碼頭。這是萬噸級軍艦泊靠太平...

大陸海警和漁船連擾東沙海域 漁船越界小舟被扣

海巡署台南艦昨天下午將中國海警船驅離東沙限制水域，晚間再偵獲中國1艘漁船違法越界，經調派2艇查緝，查扣漁船小舟，驅離漁船...

中國海警船航向東沙海域 海巡台南艦全程監控

中國海警舷號「3101」橫琴艦11日清晨6時被海巡署偵獲，從東沙島東北方28浬處海域航向東沙管轄水域，海巡署台南艦立即前...

民安手冊稱「台灣」不會投降 網友：國軍為中華民國而戰

國防部全民防衛動員署將發布新版「台灣全民安全指引」，手册中以中英對照方式向國際宣示「台灣」遭軍事侵略不會投降。有網友質疑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。