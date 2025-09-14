民間投入客機改造海上巡邏機有成 已多次偵獲共軍機艦
中共機艦出沒台海周遭逐漸常態化，國軍監偵需求日增。在政府提高國防預算、鼓勵軍工產業政策下，有民間業者投入將輕型客機改裝成海上巡邏機業務，已多次在海上偵監到共軍機艦，預定在本月18日開幕的台北國際航太國防工業產展示改裝成果及能量，盼爭取到海巡署或軍方業務。
兩岸關係緊張，台灣周遭海域監偵的重要性持續上升。其中空中巡邏具備反應快速的優勢，可以與水面巡邏艦艇互補。然而目前海巡署並無自身航空兵力，海軍的P-3C反潛巡邏機固然功能完整，但是操作成本昂貴，且因美軍汰除同型機，影響後勤供應，導致機隊妥善率偏低。在政府提高國防預算，鼓勵軍工產業的政策下，近年國內許多廠商跨足相關領域，以往經營機師培訓與醫療後送等業務的安捷航空，如今也投入海洋監偵的「蒼鷹」計畫，並將於18日開幕的台北國際航太國防工業展，展示能量與成果，希望爭取海巡署或軍方的業務。
基地位於台東豐年機場的安捷航空，是國內唯一的機師培訓學校，近年已成為國內民航機師的重要來源之一，合作對象包括台灣虎航、星宇等航空業者。除了使用奧地利的DA40/DA42教練機，也引進義大利製P2012九人座小型客機，負責金門縣府的緊急醫療後送任務，兼營空中觀光業務。
安捷董事長高健祐說，該公司為推動「蒼鷹」計畫，已經通過國際武器貿易條例（ITAR）管制取得輸出許可，引進IMSAR所研發的NSP-7合成孔徑雷達，解析度可達10公分等級；以及Teledyne FLIR生產的紅外線光電系統Star SAFIRE 380-HDc，具備短波紅外線（SWIR）功能的紅外線熱像儀。P2012的機腹有兩具開口，可以安裝偵測儀器。二者相較，雷達的搜索範圍大，最遠可及340公里，適合大範圍的海域搜索，搭配船隻自動識別系統（AIS），掌握可疑目標後，再以最大範圍25公里的高解析度光電／紅外線系統鎖定。最後透過指管情報處理平台（C2/PED），就可即時產出情報，加密傳輸回地面與海上單位，爭取更充裕的決策應處時間。此外也引進德國製的測深光達，可從空中測量海底深度，最大距離80公尺。能夠快速、大面積且精準的掌握水下地形，可應用於航道測繪、港灣建設、離岸工程與災後搶修，同時具備反登陸與水下戰場的監測潛力。
高健祐表示，公司的的飛機、儀器與人員均已經到位，過去半年試飛中，已經多次偵獲共艦與科研船，包括054A型護衛艦、052D驅逐艦、東調級科研船，並展現對小型船隻及非傳統目標的即時偵察。相較於無人機在冬季受到強烈東北季風影響，未必能順利升空執行勤務，P2012的抗風性較佳，足以在一般天候下執行任務。
