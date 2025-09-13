聽新聞
具戰略意義 海軍萬噸級磐石軍艦泊靠太平島碼頭首曝光
海軍114年敦睦遠航訓練支隊日前航抵南沙太平島，油彈補給艦磐石軍艦順利泊靠整建浚深的南沙太平碼頭。這是萬噸級軍艦泊靠太平碼頭首度曝光。
磐石軍艦標準排水量達1萬371噸，滿載則達2萬859噸，是我國海軍目前排水量最大的船艦。
太平碼頭工程初步完成後，海軍曾有成功級艦、康定級艦陸續泊靠太平碼頭，但碼頭周邊湧浪強勁，大部分執行巡弋的軍艦多仍選擇泊於近海，再置放小艇或登陸艇接駁登岸。太平碼頭完成內外船席浚深工程後，萬噸級的磐石軍艦直接泊港，有戰略意義。
軍聞社披露的泊靠畫面，顯示磐石軍艦泊於2號碼頭外側，船身遠超出碼頭長度，泊靠的海軍和引水的海巡完美配合。
泊港過程中，磐石軍艦先行完成小艇施放，確認泊港航道狀況，由太平島大氣海洋局官兵評估流速、風向與水深等數據，在磐石軍艦與太平島官兵協力合作下，順利將磐石軍艦停靠於太平島碼頭。
報導指出，磐石艦泊港期間，由支隊長劉少將率隊進行島上參訪行程，官兵及學生一行參訪島上各項基礎建設，包括南沙醫院、氣象觀測站、郵政代辦所及淡水井等設施，深入瞭解我國在南沙經營建設的成果與挑戰，並安排駐守島上的官兵講解導覽，使支隊官兵對南海區域局勢有更加直觀且深刻的理解。
