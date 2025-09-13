大陸海警和漁船連擾東沙海域 漁船越界小舟被扣

中央社／ 高雄13日電
海巡署東南沙分署13日下午指出，東沙指揮部12日晚間再偵獲中國漁船「粵惠來漁04887」在東沙島東方11.6浬違法越界，隨即調派2艇前往查緝，查扣漁船小舟並驅離漁船。海巡署東南沙分署提供／中央社
海巡署東南沙分署13日下午指出，東沙指揮部12日晚間再偵獲中國漁船「粵惠來漁04887」在東沙島東方11.6浬違法越界，隨即調派2艇前往查緝，查扣漁船小舟並驅離漁船。海巡署東南沙分署提供／中央社

海巡署台南艦昨天下午將中國海警船驅離東沙限制水域，晚間再偵獲中國1艘漁船違法越界，經調派2艇查緝，查扣漁船小舟，驅離漁船，截至今天已無任何中國海警船、越界漁船。

海巡署東南沙分署今天下午指出，繼昨天下午海巡署台南艦將中國海警船「3101」驅離航出東沙限制水域，東南沙分署東沙指揮部同天晚間6時31分再度偵獲中國「粵惠來漁04887」漁船，於東沙島東方11.6浬違法越界進入東沙水域。

海巡署調派東沙分隊CP-1025、1026艇前往查緝，成功於東沙島東北方2.5浬查扣「粵」船小舟1艘，船上3人。並強勢將「粵」船驅離出東沙限制水域，截至今天東沙海域已無任何中國海警船或越界漁船。

當海巡持續嚴防中國海警船騷擾之際，同時也戒備中國漁船趁機越界違法捕撈，這次中國「粵惠來漁04887」漁船趁隙越界進入東沙水域並布放小舟，企圖利用夜色掩護進入環礁作業。海巡署昨晚11時9分以優勢艦艇包抄，成功登檢查扣中國小舟1艘，並強勢將「粵」船驅至東沙水域外，展現海巡堅定維護東沙海域生態，及資源決心與能力。

