中國海警船侵擾東沙水域 海巡台南艦併航監控

中央社／ 高雄13日電

海巡署東南沙分署11日上午在東沙島東北方偵獲中國海警船「3101」航向東沙管轄水域，海巡指揮線上「台南艦」前往驅離，並全程併航監控，中國海警船昨天下午已向北航離。

海巡署東南沙分署今天上午說明，東沙指揮部11日上午6時15分在東沙島東北方28浬處，偵獲中國海警船「3101」航向東沙管轄水域，依其航向研判將航向台灣管轄水域。海巡署立即指揮線上勤務「台南艦」前往驅離，並全程併航監控海警船動向。中國海警「3101」昨天下午2時39分已於東沙北方28.1浬，向北航離東沙限制水域。

東南沙分署指出，中國國務院9月9日公告批准設立所謂的「黃岩島國家級自然保護區」，藉口強化監管執法，非法片面劃設民主礁（中方稱「黃岩島」）保護區；但中國海警船卻持續侵擾東沙環礁國家公園水域。

東沙國家公園為台灣明令禁止各式捕撈及垂釣行為的最高規格海洋保護區，海巡署自今年1月起迄今，在東沙水域計驅離中國越界漁船146艘次、扣留小舟11艘，並多次取締中國漁船違法採捕，甚至有蠻橫濫捕、剁食綠蠵龜、砍伐珊瑚礁等保育類生物野蠻行為，顯見中國海警船縱容中國漁船在東沙海域越界採捕，未能落實生態環境保護。

海巡署強調，中國海警船近年頻繁在南海、印太海域對鄰國進行挑釁、侵權行動，影響區域安全穩定，又持續透過「灰色地帶策略」侵擾台灣東沙海域，海巡署將持續派遣艦船戍守東沙海域，堅定捍衛國家主權。

