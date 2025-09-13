聽新聞
0:00 / 0:00

中國海警船航向東沙海域 海巡台南艦全程監控

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
中國海警船橫琴艦前天航向東沙海域，海巡署立刻派台南艦前往監控驅離。圖／海巡署提供
中國海警船橫琴艦前天航向東沙海域，海巡署立刻派台南艦前往監控驅離。圖／海巡署提供

中國海警舷號「3101」橫琴艦11日清晨6時被海巡署偵獲，從東沙島東北方28浬處海域航向東沙管轄水域，海巡署台南艦立即前往驅離並全程併航監控橫琴艦動向。海巡署指責中國海警近年頻繁在南海、印太海域對鄰國進行挑釁、侵權行動，影響區域的安全穩定。

海巡署東南沙分署東沙指揮部表示，11日清晨6時15分偵獲中國海警「3101」艦航向東沙管轄水域後，便由線上勤務「台南艦」前往實施驅離，中國海警「3101」直到昨天下午2時39分才從東沙北方28.1浬向北航離東沙限制水域。

海巡署指出，中國國務院於9月9日公告批准設立「黃岩島國家級自然保護區」，藉口強化監管執法一事，非法片面在民主礁畫設保護區，但中國海警船卻持續侵擾東沙環礁國家公園水域。

東沙國家公園為我國明令禁止各式捕撈及垂釣行為的最高規格海洋保護區，海巡署自今年1月起至今，在東沙水域計驅離中國越界漁船146艘次、扣留小舟11艘，並多次取締中國漁船違法採捕，甚至有蠻橫濫捕、剁食綠蠵龜、砍伐珊瑚礁等保育類生物的野蠻行為。

海巡署表示，顯見中國海警船縱容中國漁船在東沙海域越界採捕，未能落實生態環境保護之責，近年又頻繁在南海、印太海域對鄰國進行挑釁、侵權行動，影響區域的安全穩定，持續透過灰色地帶策略侵擾東沙海域，海巡署將持續派遣艦船戍守東沙海域，堅定捍衛國家主權。

海巡署 東沙島 保護區

延伸閱讀

台東富岡漁港凌晨漁船失火 海巡馳援撲滅 幸無傷亡

韌性預算海巡署共編列295億元 含新建40艘海巡艦艇

海巡署再添戰力 第4艘千噸級花蓮艦成軍 第5艘下水 蕭美琴命名澎湖艦

10個月來85次！大陸海警頻闖金門水域 海巡即時驅離　

相關新聞

具戰略意義 海軍萬噸級磐石軍艦泊靠太平島碼頭首曝光

海軍114年敦睦遠航訓練支隊日前航抵南沙太平島，油彈補給艦磐石軍艦順利泊靠整建浚深的南沙太平碼頭。這是萬噸級軍艦泊靠太平...

大陸海警和漁船連擾東沙海域 漁船越界小舟被扣

海巡署台南艦昨天下午將中國海警船驅離東沙限制水域，晚間再偵獲中國1艘漁船違法越界，經調派2艇查緝，查扣漁船小舟，驅離漁船...

中國海警船航向東沙海域 海巡台南艦全程監控

中國海警舷號「3101」橫琴艦11日清晨6時被海巡署偵獲，從東沙島東北方28浬處海域航向東沙管轄水域，海巡署台南艦立即前...

民安手冊稱「台灣」不會投降 網友：國軍為中華民國而戰

國防部全民防衛動員署將發布新版「台灣全民安全指引」，手册中以中英對照方式向國際宣示「台灣」遭軍事侵略不會投降。有網友質疑...

外交事務刊文：兩岸避戰須有非正式溝通管道

「外交事務」（Foreign Affairs）12日刊文指出，台海很有可能因為意外或誤判而引發戰爭，呼籲兩岸必須持續維持...

新版全民安全指引 防敵方散布投降假訊息

路透十二日獨家報導，台灣下周將出版新版全民安全指引，首次明確指導民眾若遭遇敵軍應如何應對，並強調任何關於台灣投降的訊息都...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。