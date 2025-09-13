福建艦通過台海大批共軍機艦活動 國軍嚴密監控

快訊

中央社／ 台北13日電

中共福建艦航空母艦近日通過台海，國防部今天指出，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲31架次共機，其中25架次逾越海峽中線進入北部、中部及西南空域，並偵獲共艦13艘、公務船3艘，總計中共47機艦船持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。

中國官媒新華社報導，解放軍海軍新聞發言人冷國偉昨天表示，中國第3艘航空母艦福建艦日前通過台灣海峽，赴南海相關海域開展科研試驗和訓練任務，這次組織福建艦跨區試驗訓練，是航艦建造過程中的正常安排，不針對任何特定目標。

根據國防部今天公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，昨天上午6時至昨天晚間11時45分，在台灣海峽空域偵獲中共28架次主、輔戰機、直升機及無人機，其中22架次逾越海峽中線。

國軍另於昨天下午2時25分至昨天晚間8時40分，在台灣西南空域偵獲中共3架次主、輔戰機。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

中共 國防部 福建艦 解放軍

民安手冊稱「台灣」不會投降 網友：國軍為中華民國而戰

國防部全民防衛動員署將發布新版「台灣全民安全指引」，手册中以中英對照方式向國際宣示「台灣」遭軍事侵略不會投降。有網友質疑...

外交事務刊文：兩岸避戰須有非正式溝通管道

「外交事務」（Foreign Affairs）12日刊文指出，台海很有可能因為意外或誤判而引發戰爭，呼籲兩岸必須持續維持...

新版全民安全指引 防敵方散布投降假訊息

路透十二日獨家報導，台灣下周將出版新版全民安全指引，首次明確指導民眾若遭遇敵軍應如何應對，並強調任何關於台灣投降的訊息都...

新版全民安全指引列「6軍事威脅態樣」 中英文對照指我戰敗皆假訊息

國防部全民防衛動員署將發布新版「台灣全民安全指引」，內容將「對岸單方面宣布停止兩岸交通、商業活動」，視為軍事威脅；手冊同...

中共福建艦過台海 軍友社榮譽理事長慰勞負責監控官兵

中共首艘裝置彈射器、號稱性能接近美軍航艦的航空母艦福建號，日前出海試航，今天（12日）在其他艦艇護衛下，通過台灣海峽。國...

路透：新版《台灣全民安全指引》下周發布 首次指示遇敵如何應對

路透報導，台灣下周將發布新版《全民安全指引》，首度明確指導民眾若遭遇敵軍士兵應如何應對，並強調任何關於台灣投降的訊息都應...

