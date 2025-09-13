福建艦通過台海大批共軍機艦活動 國軍嚴密監控
中共福建艦航空母艦近日通過台海，國防部今天指出，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲31架次共機，其中25架次逾越海峽中線進入北部、中部及西南空域，並偵獲共艦13艘、公務船3艘，總計中共47機艦船持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。
中國官媒新華社報導，解放軍海軍新聞發言人冷國偉昨天表示，中國第3艘航空母艦福建艦日前通過台灣海峽，赴南海相關海域開展科研試驗和訓練任務，這次組織福建艦跨區試驗訓練，是航艦建造過程中的正常安排，不針對任何特定目標。
根據國防部今天公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，昨天上午6時至昨天晚間11時45分，在台灣海峽空域偵獲中共28架次主、輔戰機、直升機及無人機，其中22架次逾越海峽中線。
國軍另於昨天下午2時25分至昨天晚間8時40分，在台灣西南空域偵獲中共3架次主、輔戰機。
國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
