民安手冊稱「台灣」不會投降 網友：國軍為中華民國而戰
國防部全民防衛動員署將發布新版「台灣全民安全指引」，手册中以中英對照方式向國際宣示「台灣」遭軍事侵略不會投降。有網友質疑，國軍的信念是「為中華民國生存發展而戰、為台澎金馬百姓安全福祉而戰」，籲請國防部、全動署的長官們想想，這段文字那裏有問題？
國防部全民防衛動員署將發布新版「台灣全民安全指引」，手册以中英文對照文字宣示，「倘若台灣（Taiwan）遭受軍事侵略，任何有關國家戰敗或政府宣布投降的訊息，都是假訊息。」
但網友今在社群中質疑，手冊中這項文字，是國防部將台灣國正式的偷換概念嗎？是台灣國的國軍嗎？
網友質疑，這段文字未提及其他外離島，試問澎湖、金門、馬祖、遭受攻擊，是要請他們自由保重的意思嗎？
網友表示，國防部是公務機關難道連發行文件中華民國都不用嗎？連蔡英文政府時期的中華民國（台灣）都不用了嗎？
退伍軍人出身的網友表示，國軍的信念是「為中華民國生存發展而戰、為台澎金馬百姓安全福祉而戰」。難道國防部改了嗎？請國防部、全動署的長官們想想那裏有問題？
還有網友認為，這項文字恐怕是要大家「玉碎」的概念嗎？
