外交事務刊文：兩岸避戰須有非正式溝通管道
「外交事務」（Foreign Affairs）12日刊文指出，台海很有可能因為意外或誤判而引發戰爭，呼籲兩岸必須持續維持非正式的溝通管道來避免危機發生；文章也呼籲美台必須增加對話，制定危機事件爆發時的策略。
美國國防大學資深研究員吳志遠（Joel Wuthnow）以「台灣海峽最大的危險」為題在外交事務上撰文，指中國有可能評估風險選擇向台灣開戰，也可能因為台灣跨過政治紅線而開戰，不過他認為，台海最有可能發生戰爭的原因是意外和誤判導致情況失控。
文章內容指出，由於兩岸軍事部署非常接近，且兩岸各自的政治動態，讓雙方都很難做出退讓，意外或誤判發生的風險高於世界其他地區，有可能從小型的衝突升級為大規模的戰爭。
文章指出，不同於其他台海可能開戰的原因，分別可以透過嚇阻策略或防止台灣追求法理上的獨立來加以避免，美中台很難消除意外開戰的風險。
文章呼籲兩岸應該持續保持非正式的溝通管道，而美台應該增加對話，討論如何在危機發生的時刻做決定，並保持美國戰略模糊的策略，對來自中國的潛在侵略增加應對的彈性和空間；中國方面也應該在軍事上有所克制，約束任何可能導致進一步衝突的激進策略。
文章表示，意外爆發的戰爭是突然且難以預測的，經常會有非常嚴重的後果，在事前就需要有小心的計畫，才得以防範於未然。
文章也說明，假如意外真的發生，兩岸很難找到解方，一來沒有任何中國領導人希望因為撤退而丟臉，同時也可能讓國內民眾失望，二來台灣雖然軍力較弱，但台灣政府如果輕易選擇退讓，同樣必須付出政治代價。
另外，文章也認為，美國選擇介入有可能擴大衝突爆發的可能性，如果北京判斷要迎戰美國，恐導致情勢升級。
文章說，中國和台灣之間需要某種程度的溝通，以避免危機發生，也為雙方找到可以接受、不會丟臉的解方；雖然中國官方不願與賴政府直接對話，但兩岸還是有建立非正式管道的空間。
