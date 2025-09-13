新版全民安全指引 防敵方散布投降假訊息

路透十二日獨家報導，台灣下周將出版新版全民安全指引，首次明確指導民眾若遭遇敵軍應如何應對，並強調任何關於台灣投降的訊息都應視為假訊息。

該指引提到，「無論是天災、疫情、極端氣候或中國入侵威脅，我們面臨的挑戰從未停止」，內容提供透過手機應用程式尋找防空避難所的方法，並提醒民眾準備緊急避難包。

主導新版手冊編修的國安會副秘書長林飛帆指稱，台北在編纂過程中參考捷克及法國等民主國家規畫的生存指引。他說，中國威權擴張的野心已令各國感到壓力，尤其在俄羅斯侵烏下，「全球情勢，無論在歐洲或印太都不是遙不可及，而是近在咫尺」。

這項指引二○二二年首次出版，新版列出台灣恐面臨的各種情境，從海底電纜遭破壞、網攻、敵國對台灣船舶進行檢查當衝突前奏到全面入侵。國防部全民防衛動員署下周將發布新版「台灣全民安全指引」，內容將「對岸單方面宣布停止兩岸交通、商業活動」，視為軍事威脅；手冊同時用中英文對照文字宣示，「倘若台灣遭受軍事侵略，任何有關國家戰敗或政府宣布投降的訊息，都是假訊息」。

至於賴清德總統昨天上午參加三軍士官聯合開學典禮，總統致詞表示，國際情勢變化很大，烏俄戰爭還沒停止，以色列與哈瑪斯衝突也沒有完全解決，他強調只要中國對台灣能對等、尊嚴，願意跟中國交流、合作。

賴清德也說，和平不可能靠讓度主權獲得，也不可能靠一紙協議就能達到；和平四大行動支柱第一是強化國防力量，提高國防預算；第二是強化經濟韌性，讓企業投資立足台灣、布局全球，改變過往產經投資集中大陸的情況。第三要與民主陣營肩並肩站在一起，共同維護區域的和平穩定。

