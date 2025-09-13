聽新聞
0:00 / 0:00

新版全民安全指引 防敵方散布投降假訊息

聯合報／ 編譯梁采蘩、記者鄭國樑洪哲政／綜合報導

路透十二日獨家報導，台灣下周將出版新版全民安全指引，首次明確指導民眾若遭遇敵軍應如何應對，並強調任何關於台灣投降的訊息都應視為假訊息

該指引提到，「無論是天災、疫情、極端氣候或中國入侵威脅，我們面臨的挑戰從未停止」，內容提供透過手機應用程式尋找防空避難所的方法，並提醒民眾準備緊急避難包

主導新版手冊編修的國安會副秘書長林飛帆指稱，台北在編纂過程中參考捷克及法國等民主國家規畫的生存指引。他說，中國威權擴張的野心已令各國感到壓力，尤其在俄羅斯侵烏下，「全球情勢，無論在歐洲或印太都不是遙不可及，而是近在咫尺」。

這項指引二○二二年首次出版，新版列出台灣恐面臨的各種情境，從海底電纜遭破壞、網攻、敵國對台灣船舶進行檢查當衝突前奏到全面入侵。國防部全民防衛動員署下周將發布新版「台灣全民安全指引」，內容將「對岸單方面宣布停止兩岸交通、商業活動」，視為軍事威脅；手冊同時用中英文對照文字宣示，「倘若台灣遭受軍事侵略，任何有關國家戰敗或政府宣布投降的訊息，都是假訊息」。

至於賴清德總統昨天上午參加三軍士官聯合開學典禮，總統致詞表示，國際情勢變化很大，烏俄戰爭還沒停止，以色列與哈瑪斯衝突也沒有完全解決，他強調只要中國對台灣能對等、尊嚴，願意跟中國交流、合作。

賴清德也說，和平不可能靠讓度主權獲得，也不可能靠一紙協議就能達到；和平四大行動支柱第一是強化國防力量，提高國防預算；第二是強化經濟韌性，讓企業投資立足台灣、布局全球，改變過往產經投資集中大陸的情況。第三要與民主陣營肩並肩站在一起，共同維護區域的和平穩定。

國防部 假訊息 國安會 林飛帆 避難包

延伸閱讀

柯文哲涉貪遭羈押一年 黃國昌揭柯心聲「賴清德跟新潮流要負責」

昨爆賴清德找人私喬挺財劃法覆議 黃國昌今曝是潘孟安

北檢辦柯案過半民眾不滿 黃國昌批賴清德3人司法最大罪人

美稱將與台達成重大協議 羅智強諷賴清德成7跪總統

相關新聞

新版全民安全指引列「6軍事威脅態樣」 中英文對照指我戰敗皆假訊息

國防部全民防衛動員署將發布新版「台灣全民安全指引」，內容將「對岸單方面宣布停止兩岸交通、商業活動」，視為軍事威脅；手冊同...

新版全民安全指引 防敵方散布投降假訊息

路透十二日獨家報導，台灣下周將出版新版全民安全指引，首次明確指導民眾若遭遇敵軍應如何應對，並強調任何關於台灣投降的訊息都...

中共福建艦過台海 軍友社榮譽理事長慰勞負責監控官兵

中共首艘裝置彈射器、號稱性能接近美軍航艦的航空母艦福建號，日前出海試航，今天（12日）在其他艦艇護衛下，通過台灣海峽。國...

路透：新版《台灣全民安全指引》下周發布 首次指示遇敵如何應對

路透報導，台灣下周將發布新版《全民安全指引》，首度明確指導民眾若遭遇敵軍士兵應如何應對，並強調任何關於台灣投降的訊息都應...

【軍情+】開箱蒼鷹號！民航機搖身變海上巡邏機

（內嵌：https://youtu.be/4f5qDb0fM5s）

賴清德總統：對等、尊嚴 願意跟中國交流、合作促進和平共榮

總統賴清德今天上午到桃園市陸軍專科學校，參加三軍士官聯合開學典禮，面對位學生們和在場軍官將領，強調台灣會善盡守護台海和平...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。