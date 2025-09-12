新版全民安全指引列「6軍事威脅態樣」 中英文對照指我戰敗皆假訊息
國防部全民防衛動員署將發布新版「台灣全民安全指引」，內容將「對岸單方面宣布停止兩岸交通、商業活動」，視為軍事威脅；手冊同時用中英文對照文字宣示，「倘若台灣遭受軍事侵略，任何有關國家戰敗或政府宣布投降的訊息，都是假訊息。」
手冊封底載明，手冊是今年9月21日初版1刷。日期是921大地震後的第26年。
手冊指出，全球威權國家野心不斷上升，以軍事侵略威脅國際秩序，整個印太區域的和平穩定皆受到挑戰。
手冊羅列我國面臨的軍事威脅態樣：
1、重要基礎設施、多數海纜遭破壞、大規模網路癱瘓。
2、敵國巡航繞臺要求登檢我國船隻。
3、敵國在我周邊進行實彈操演，或利用軍演名義單方面劃設禁航區。
4、敵國無人機出現在我國領空。
5、對岸單方面宣布停止兩岸交通、商業活動。
6、敵國發動攻擊、武裝侵略或透破壞。
手冊指出，「若你發現敵軍行蹤」，多數時候一般民眾可能因距離、環境等許多因素，難以明確辨別敵軍、我軍身分，而敵軍也可能偽裝成我軍。呼籲民眾遵守以下幾個原則：
1、發現疑似軍隊活動，請儘速離開該危險區域。
2、若無法及時離開，請立即隱蔽於安全、遠離門窗處。
3、也請勿隨意拍照錄影，上傳我軍軍事動態，以免置我軍於危險。
手冊同時呼籲民眾掌握正確資訊，表示無論是平時還是危機來臨時，境外敵對勢力都可能利用錯誤的宣傳來分化、削弱我們保護自己的決心，包括透過假帳號或在地協力者發布深偽影片、斷章取義、散播陰謀論等。手冊用中英文對照文字指出，「倘若台灣遭受軍事侵略，任何有關國家戰敗或政府宣布投降的訊息，都是假訊息。」手冊內容表示，台灣不會向侵略低頭。
