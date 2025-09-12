中共福建艦過台海 軍友社榮譽理事長慰勞負責監控官兵

快訊

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
軍友社榮譽理事長李棟樑（左），前往北部山區偏遠雷達站慰問，並與官兵聚餐。記者程嘉文／攝影
軍友社榮譽理事長李棟樑（左），前往北部山區偏遠雷達站慰問，並與官兵聚餐。記者程嘉文／攝影

中共首艘裝置彈射器、號稱性能接近美軍航艦的航空母艦福建號，日前出海試航，今天（12日）在其他艦艇護衛下，通過台灣海峽。國軍各情監偵單位，無不以最大能量全程監控。中華民國軍人之友社榮譽理事長李棟樑，今天前往北海岸的海空軍雷達站慰勞，並致贈加菜金及慰問品，以行動表達對官兵辛勞的敬意與謝意，並提前預祝中秋節愉快。

李棟樑及軍友社秘書長簡士偉一行，在國防部副部長柏鴻輝、空軍副司令顏有賢中將、海軍副司令敖以智中將、政戰局副局長張維新少將等人陪同下，邀請外燴業者到地處偏遠山區的營區，與官兵們共進午餐。軍方官員指出，中共為對我方實施灰色地帶威脅，固定維持5至7艘軍艦在台灣周邊海域巡弋，加上今天福建艦南下，我方更是不敢掉以輕心，維持全力監控。

雖然福建艦南下台海，已經是公開消息，但到12日傍晚為止，國防部尚未對此正式證實。

