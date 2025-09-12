快訊

路透：新版《台灣全民安全指引》下周發布 首次指示遇敵如何應對

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
路透報導，台灣下周將發布新版《全民安全指引》，首度明確指導民眾若遭遇敵軍士兵應如何應對，並強調任何關於台灣投降的訊息都應視為假訊息

路透在正式發布前取得這本手冊。內容提到：「無論是天災、疫情、極端氣候，或是中國入侵威脅，我們面臨的挑戰從未停止。」手冊提供透過手機應用程式尋找防空避難所的方法，並提醒民眾準備緊急避難包，包括寵物的必需品。

主導新版手冊編修的國安會副秘書長林飛帆表示，台北當局在編纂過程中，參考了捷克、法國等民主國家規畫的生存指引。

林飛帆表示：「中國威權擴張的野心已讓世界各國感受到壓力。」他補充，俄羅斯入侵烏克蘭也使這項工作更迫切，「全球局勢，無論是在歐洲還是印太，都不是遙遠的問題，而是近在眼前」。

這本手冊首次於2022年出版，新版列出台灣可能面臨的各種情境，從海底電纜遭破壞、網路攻擊、敵國對台灣船隻進行檢查作為衝突前奏，到全面入侵。

手冊強調，台灣正持續面臨假訊息攻勢，指出「敵對外國勢力」可能利用假訊息，透過深偽影片及在地協力者來分化、削弱台灣的意志。手冊明確寫道：「若發生對台軍事入侵，任何宣稱政府已投降或國家已戰敗的訊息都是假的。」

內容也提醒，一旦在戰爭中發現疑似敵軍蹤跡，民眾應立即撤離現場，或在遠離窗戶的安全地點掩蔽，避免拍攝照片或影片上傳。手冊警告，中國製造的科技產品存在潛在安全風險，包括監視器、各類應用程式，以及中國的DeepSeek與社群平台微信和TikTok，在危機時刻，這些裝置可能被敵人利用。

林飛帆強調，手冊目的不是讓大家感到恐懼，而是希望透過這些資訊，幫助民眾在真正面臨危機時，能夠發展出更好的應對策略。

