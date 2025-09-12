中共福建號航艦通過台海 國防部全程掌握
中共解放軍今天稱，中國第3艘航空母艦福建艦日前通過台灣海峽，赴南海相關海域開展科研試驗和訓練任務。國防部今天表示，國防部運用聯合情監偵手段全程掌握，並適切應處。
日本防衛省統合幕僚監部昨天發布消息指出，昨天下午1時左右，日本海上自衛隊在釣魚台列嶼西北約200公里的海域，發現向西南方向航行的中國海軍航艦福建艦、飛彈驅逐艦杭州艦和濟南艦。
中國官媒新華社報導，中共解放軍海軍新聞發言人冷國偉今天說，中國第3艘航空母艦福建艦日前通過台灣海峽，赴南海相關海域開展科研試驗和訓練任務，報導指出這次組織福建艦跨區試驗訓練，是航艦建造過程中的正常安排，不針對任何特定目標。
國防部上午回應中央社記者詢問指出，有關中共福建號航艦通過台灣海峽，國防部運用聯合情監偵手段全程掌握，並適切應處。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言