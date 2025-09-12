中共福建號航艦通過台海 國防部全程掌握

快訊

中央社／ 台北12日電

中共解放軍今天稱，中國第3艘航空母艦福建艦日前通過台灣海峽，赴南海相關海域開展科研試驗和訓練任務。國防部今天表示，國防部運用聯合情監偵手段全程掌握，並適切應處。

日本防衛省統合幕僚監部昨天發布消息指出，昨天下午1時左右，日本海上自衛隊在釣魚台列嶼西北約200公里的海域，發現向西南方向航行的中國海軍航艦福建艦、飛彈驅逐艦杭州艦和濟南艦。

中國官媒新華社報導，中共解放軍海軍新聞發言人冷國偉今天說，中國第3艘航空母艦福建艦日前通過台灣海峽，赴南海相關海域開展科研試驗和訓練任務，報導指出這次組織福建艦跨區試驗訓練，是航艦建造過程中的正常安排，不針對任何特定目標。

國防部上午回應中央社記者詢問指出，有關中共福建號航艦通過台灣海峽，國防部運用聯合情監偵手段全程掌握，並適切應處。

