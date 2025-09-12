快訊

【軍情+】開箱蒼鷹號！民航機搖身變海上巡邏機
共艦共機頻繁繞台，台灣有架特別的飛機會一直盯著看？可擔任海上巡邏、水下測繪的蒼鷹號首度曝光！這架特別飛機以多次在台灣周邊海域偵獲共艦紀錄，未來在國防領域將會扮演什麼特殊角色？這次【軍情+】一起深度開箱！

