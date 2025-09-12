賴清德總統：對等、尊嚴 願意跟中國交流、合作促進和平共榮

總統賴清德今天上午到桃園市陸軍專科學校，參加三軍士官聯合開學典禮，面對位學生們和在場軍官將領，強調台灣會善盡守護台海和平的責任，只要中國對台灣能對等、尊嚴，願意跟中國交流、合作促進和平共榮。

賴清德表示，國際情勢變化很大，包括烏俄戰爭開打已經超過三年還沒停止，以色列和哈瑪斯衝突目前問題也沒完全解決，國際社會非常關注台海和平穩定，也有共識台灣和平穩定是世界安全繁榮的必要因素。

賴清德說，國軍和台灣社會各界，除了要向國際社會傳達我們自己保自己的國家決心以外，必然也會善盡守護台海和平的責任，因此他就任總統之初，就提出和平四大支柱行動方案，和平無價，戰爭沒有贏家，我們對和平固然有理想，但是不能有幻想，和平只有透過實力獲得的和平，才是真正的和平。

賴清德強調，和平不可能靠讓度主權獲得，也不可能靠一紙協議就有辦法達到。在他提出的和平四大行動支柱當中，第一個行動就是強化國防力量，提高國防預算不管對外軍事採購，或對內國防自主發展國防工業強化國防力量；第二個行動是強化經濟韌性，讓企業投資立足台灣，布局全球行銷全世界，改變過往產業經濟投資只集中在大陸的情況。

第三是要與民主陣營肩並肩站在一起，共同維護區域和平穩定。賴清德指出，區域的威權主義擴張並非單純的台灣問題，而是印太區乃至於全球民主國家當前共同面對的課題，當然，只要中國對台灣能對等、尊嚴，我們願意跟中國交流、合作促進和平共榮。

國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄和多位國軍將領上午都到場，賴清德表示今天很高興主持三軍士官聯合開學典禮，和陸海空學校學生們見面及加油鼓勵，希望大家共同努力守護國家，維護人民安全、社會安定。開學典禮結束後，賴清德與吳釗燮、顧立雄、將領們分別和陸海空三校全體全生合影，受到學生們熱情口號歡呼歡迎，賴清德也以鼓掌、握拳振臂肯定及回應學生們的表現和熱情。

賴清德表示，士官是部隊的骨幹是專業軍人，是軍官好幫手解決各種問題之外，也是士兵的領導者，官兵之間的橋樑，士官的角色成功軍中的各項事務的推動就會順利，你們的確應該要以身為士官為榮。所以他勉勵大家，在學校時間，一定要認真學習好好訓練，精進各項本職學能，充實自己，讓自己有更好的實力，在學習期間一定要好好的學習，遵守與執行士官信條。 賴清德總統與陸軍學生合影。記者鄭國樑／攝影 賴清德總統主持三軍士官學校開學典禮。記者鄭國樑／攝影 賴清德總統與空軍學生合影。記者鄭國樑／攝影 賴清德總統與海軍學生合影。記者鄭國樑／攝影

