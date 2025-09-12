快訊

強調和平共榮！賴清德：願意在「對等尊嚴」下跟中國交流

談四叉貓遭網友酸「看透了」 呱吉暴怒砸麥、摔帽

中職／告別悍將遊俠 球團公布15日舉辦林哲瑄引退記者會

賴清德總統：對等、尊嚴 願意跟中國交流、合作促進和平共榮

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
賴清德強調只要中國對台灣能對等、尊嚴，願意跟中國交流、合作促進和平共榮。記者鄭國樑／攝影
賴清德強調只要中國對台灣能對等、尊嚴，願意跟中國交流、合作促進和平共榮。記者鄭國樑／攝影

總統賴清德今天上午到桃園市陸軍專科學校，參加三軍士官聯合開學典禮，面對位學生們和在場軍官將領，強調台灣會善盡守護台海和平的責任，只要中國對台灣能對等、尊嚴，願意跟中國交流、合作促進和平共榮。

賴清德表示，國際情勢變化很大，包括烏俄戰爭開打已經超過三年還沒停止，以色列和哈瑪斯衝突目前問題也沒完全解決，國際社會非常關注台海和平穩定，也有共識台灣和平穩定是世界安全繁榮的必要因素。

賴清德說，國軍和台灣社會各界，除了要向國際社會傳達我們自己保自己的國家決心以外，必然也會善盡守護台海和平的責任，因此他就任總統之初，就提出和平四大支柱行動方案，和平無價，戰爭沒有贏家，我們對和平固然有理想，但是不能有幻想，和平只有透過實力獲得的和平，才是真正的和平。

賴清德強調，和平不可能靠讓度主權獲得，也不可能靠一紙協議就有辦法達到。在他提出的和平四大行動支柱當中，第一個行動就是強化國防力量，提高國防預算不管對外軍事採購，或對內國防自主發展國防工業強化國防力量；第二個行動是強化經濟韌性，讓企業投資立足台灣，布局全球行銷全世界，改變過往產業經濟投資只集中在大陸的情況。

第三是要與民主陣營肩並肩站在一起，共同維護區域和平穩定。賴清德指出，區域的威權主義擴張並非單純的台灣問題，而是印太區乃至於全球民主國家當前共同面對的課題，當然，只要中國對台灣能對等、尊嚴，我們願意跟中國交流、合作促進和平共榮。

國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄和多位國軍將領上午都到場，賴清德表示今天很高興主持三軍士官聯合開學典禮，和陸海空學校學生們見面及加油鼓勵，希望大家共同努力守護國家，維護人民安全、社會安定。開學典禮結束後，賴清德與吳釗燮、顧立雄、將領們分別和陸海空三校全體全生合影，受到學生們熱情口號歡呼歡迎，賴清德也以鼓掌、握拳振臂肯定及回應學生們的表現和熱情。

賴清德表示，士官是部隊的骨幹是專業軍人，是軍官好幫手解決各種問題之外，也是士兵的領導者，官兵之間的橋樑，士官的角色成功軍中的各項事務的推動就會順利，你們的確應該要以身為士官為榮。所以他勉勵大家，在學校時間，一定要認真學習好好訓練，精進各項本職學能，充實自己，讓自己有更好的實力，在學習期間一定要好好的學習，遵守與執行士官信條。

賴清德總統與陸軍學生合影。記者鄭國樑／攝影
賴清德總統與陸軍學生合影。記者鄭國樑／攝影
賴清德總統主持三軍士官學校開學典禮。記者鄭國樑／攝影
賴清德總統主持三軍士官學校開學典禮。記者鄭國樑／攝影
賴清德總統與空軍學生合影。記者鄭國樑／攝影
賴清德總統與空軍學生合影。記者鄭國樑／攝影
賴清德總統與海軍學生合影。記者鄭國樑／攝影
賴清德總統與海軍學生合影。記者鄭國樑／攝影

台海 賴清德 國防部

延伸閱讀

回賴清德「屠刀說」 羅智強：從頭到尾擺爛 靠朝野對立穩住自己

賴清德稱財劃法在野鑄大錯？ 侯友宜：積極討論解決問題

賴清德指財劃法修法鑄大錯因藍營地方包圍中央？蔣萬安反擊了

三軍士官開學典禮 賴清德：台海和平是世界安定的元素

相關新聞

賴清德總統：對等、尊嚴 願意跟中國交流、合作促進和平共榮

總統賴清德今天上午到桃園市陸軍專科學校，參加三軍士官聯合開學典禮，面對位學生們和在場軍官將領，強調台灣會善盡守護台海和平...

三軍士官開學典禮 賴清德：台海和平是世界安定的元素

賴清德總統上午參加114年三軍士官聯合開學典禮，他強調當前的國際情勢變化很大，俄烏戰爭已經開打超過三年還沒有停止，以色列...

中共閱兵藏中美軍備競賽方向 純陸軍大減、無人機搶眼

中共九三閱兵劍指美國明確，軍評員稱這次閱兵，不是一般先進而是針對的先進。例如，人工智慧忠誠僚機等新型態武器，代表人工智慧在軍事廣泛應用，這也代表中美大國博弈、軍備競賽進入前所未有的高度。

獨／M60A3戰車性能提升射控觀瞄系統性能優異 中科院將與美商簽約外銷

2025台北國際航太暨國防工業展覽會，即將於本月18至20日在台北南港展覽館展出，中山科學研究院昨日證實，開幕前將與6家...

「台灣安全合作倡議」 預算從3億美元上調至10億美元

美國聯邦眾議院十日通過「二○二六年度美國國防授權法」，未來有助於加速美國國防部的採購程序；跨黨派眾議員也聯手表達對台支持...

韌性預算海巡署共編列295億元 含新建40艘海巡艦艇

行政院會今天通過「強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，海巡署共編列295億元，除了改善資通訊韌性及改善營區設施外，也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。